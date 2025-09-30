Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!

Ultimul raport al Comisiei de control privind activitatea SRI, aprobat de plenul Parlamentului, se referă la anul 2020. Fostul președinte al Comisiei SRI, Ioan Chirteș, a declarat pentru HotNews că în aceste rapoarte se regăsesc informări despre legătura mișcării suveraniste cu „factori externi, în special Rusia”. Serviciul Român de Informații a trimis anual raportul de activitate, dar conducerea Parlamentului nu l-a prezentat plenului pentru adoptare.



Legea prevede că SRI depune anual un raport de activitate în fața Parlamentului. Documentul este analizat, în prima fază, de Comisia de control asupra activității Serviciului. După ce este aprobat de Comisie, raportul ajunge pe masa Birourilor Permanente Reunite, ceea ce reprezintă conducerea Parlamentului. Pasul următor îl reprezintă adoptarea în plenul reunit, adică toți senatorii și deputații.

După ce este îndeplinit și acest ultim pas procedural, raportul SRI devine public.

Ultimul vot dat în plenul reunit a avut loc în octombrie 2023 și a vizat raportul privind activitatea SRI din 2020. Toate rapoartele SRI din 2021, 2022, 2023 și 2024 au un caracter secret din cauza faptului că ele nu au ajuns, până acum, în plenul Parlamentului.

Eugen Bejinariu (PSD) conduce Comisia permanentă pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI. General-maior în rezervă, Bejinariu nu a dorit să dea o declarație oficială despre rapoartele SRI care nu sunt votate în Parlament. A precizat că toate rapoartele aferente intervalului 2021-2024 au fost aprobate de Comisia SRI și că decizia aparține Birourilor Reunite ale Parlamentului pentru a le supune la vot în plen.

Fostul președinte al Comisiei SRI, Ioan Cristian Chirteș (PNL), a declarat pentru HotNews că la începutul fiecărei sesiuni parlamentare a adresat o scrisoare către conducerea Parlamentului pentru care rapoartele să fie analizate și introduse pe ordinea de zi a plenului.

„Când am preluat în 2021 președinția Comisiei de control asupra activității SRI nu erau introduse în plen rapoartele de cinci ani. Într-o singură ședință au fost votate toate. Nu mi se pare normal și atunci am spus de la tribuna Parlamentului că descărcăm în 15 minute cinci ani de activitate a SRI… Colegilor nu li s-a părut o urgență, mie mi s-a părut o urgență”, a explicat Chirteș pentru HotNews.

Ioan Chirteș, foto: Inquam Photos / George Călin

Întrebat de ce PNL și PSD, partide care au avut majoritatea în Parlament, nu au supus votului rapoartele SRI, Chirteș a susținut că responsabilitatea le aparține președinților celor două partide de la acea dată.

„Este o datorie a parlamentarilor pentru că SRI consumă un buget extrem de mare și cred că cetățenii sunt datori să cunoască cu ce se ocupă SRI… Nu este democratic nici să rămânem fără director civil la un serviciu de informații așa de important, cum e SRI, și nici ca rapoartele să nu ajungă în termen normal, într-o societate normală, să-l vadă și publicul larg cu ce ocupă acest serviciu”, a adăugat fostul președinte al Comisiei de control privind activitatea SRI.

„Decidenții politici au știut, e grav că SRI nu are conducere civilă de doi ani”

Ioan Cristian Chirteș susține că nu a reușit să aibă un dialog cu Nicolae Ciucă, fost premier, președinte al Senatului și președinte PNL, pe tema rapoartelor SRI, dar că a discutat situația cu colegii parlamentari.

Potrivit acestuia, a încercat să ridice și problema numirii unui director civil la SRI, dar nici aici nu a avut succes.

„Mi se pare grav că de doi ani de zile SRI nu are conducere civilă”, a fost poziția fostului președinte al Comisiei SRI.

În privința rapoartelor trimise de SRI Parlamentului, care nu sunt încă publice, el susține că documentele conțin informații despre „mișcarea suveranistă”.

Declarație a fostului președinte al Comisiei SRI din Parlament, Ioan Cristian Chirteș, despre raporatele SRI din Parlament.

„Se făcea legătura între mișcarea suveranistă și factori externi, în special Rusia. Decidenții politici au știut că mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI. Vorbesc de decidenții politici la nivel de președinte, prim-ministru, miniștri. Ei primesc informări aproape zilnice, așa cum primesc și președinții Comisiei de control SRI”, a declarat Chirteș pentru HotNews.ro.

Fostul parlamentar a adus în discuție și un moment din toamna lui 2024, când a avut o contră cu Marcel Ciolacu, fost premier și fost președinte PSD.



„Dacă țineți minte, când am audiat conducerea SRI și la o conferință de presă am spus ce a spus ministrul Apărării din Moldova de întâlnirea unui competitor electoral cu ofițeri GRU am fost atenționat de către fostul prim-ministru Ciolacu din Londra că trebuie să îmi dau demisia”.

PSD și PNL s-au contrat în timpul campaniei electorale din cauza interdicției lui George Simion de a intra în Ucraina și Republica Moldova.

„Şeful Comisiei SRI declară că el are informaţii că domnul Simion este spion rus, că a avut întâlniri cu agenţii străini. De unde ştie şeful Comisiei SRI? Presupun că n-a stat de vorbă prin Camera Deputaţilor sau are vreo agenţie de strâns de informaţii. (..) A atras un serviciu român de informaţii în campanie electorală, lucru total nepermis într-un stat democratic”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, aflat în vizită oficială la Londra, potrivit Europa Liberă.

Ulterior, Guvernul a desecretizat documentul care explică de ce George Simion, președinte AUR, fost candidat la prezidențiale, are interdicție în Ucraina.

HotNews a încercat să ia legătura cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă pentru a explica de ce Parlamentul nu a votat rapoartele SRI, dar aceștia nu au răspuns până la publicarea materialului.

Sorin Grindeanu, președintele Camerei: Rapoartele să fie votate după ce SRI are o nouă conducere

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care este și președinte interimar al PSD, a declarat, miercuri, pentru HotNews că „nu are o explicație” de ce rapoartele SRI din ultimii patru ani nu au fost votate în Parlament. Înainte să preia funcția de la Marcel Ciolacu, Grindeanu a fost prim-vicepreședinte PSD.

„Pot să vă spun ce aș vrea eu de acum înainte ca nou președinte al Camerei Deputaților: să avem un director civil (n.r. – la SRI) și apoi să intrăm și să aprobăm și aceste rapoarte. Este absolut normal”, a afirmat Grindeanu pentru HotNews.

Întrebat dacă nu este prea mult că Parlamentul nu a aprobat de patru ani aceste rapoarte, liderul PSD a răspuns: „Ba da”.

„Eu sunt convins că după ce vom avea o conducere la SRI se vor supune votului. Lucrurile trebuie făcute într-o formă de dialog cu instituția. Nu știu să vă spun motivele pentru care nu au fost votate. Normal ar trebui votate în fiecare an”, a fost poziția lui Sorin Grindeanu.

Deși Sorin Grindeanu face o legătură între votul pentru un nou șef al SRI și votarea rapoartelor de activitate, legea permite votarea rapoartelor dacă procedura parlamentară este îndeplinită.

„Este un non-sens să legi cele două lucruri, este o metodă să amâni lucrurile” a replicat Allen Coliban (USR) membru în Comisia de control privind SRI.

Deputatul USR crede că asistăm la o “pasare a răspunderii” în privința celor patru ani în care rapoartele Serviciului Român de Informații nu au fost adoptate.

„Ar trebui să ne descărcăm de această îndatorire pentru că este ilegal că nu aveam aceste rapoarte adoptate… Este musai să avem aceste rapoarte prezentate public, adoptate, când sunt adoptate nu mai sunt clasificate. Așa vom avea o imagine mai clară asupra activității SRI”, a declarat Allen Coliban pentru HotNews.

Vicepreședinte Cameră: Observ că s-a diluat eficiența SRI, trebuie lămurit ce s-a întâmplat în 2024

Adrian Cozma (PNL) este vicepreședinte al Camerei Deputaților din septembrie 2025.

„Am putut să observ în ultimii ani că s-a diluat eficiența SRI, nu știu dacă poate are legătură cu ce s-a întâmplat în 2024. Poate atacurile din 2024 ar fi trebuit gestionate în alt fel, ar trebui să dăm o mai mare importanță acestui serviciu, probabil s-a dorit să fie pus în umbră acest serviciu care trebuie să aibă grijă de ordinea de drept și stabilitatea și siguranța românilor. Trebuie să lămurim, nu văd ce nu sunt prezentate plenului reunit rapoartele SRI”, a spus Cozma pentru HotNews.

El a insistat că românii trebuie să afle ce s-a întâmplat în anul electoral 2024, mai ales după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată și a fost acuzat de „suport din partea Rusiei”.

Documentele trimise de SRI către CSAT au fost desecretizate după primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Potrivit acestora, a existat o operațiune pregătită din timp în favoarea lui Călin Georgescu și care are “modul de operare al unui actor statal”.