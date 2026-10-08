Investigație Recorder despre „cum a fost îngropat Dosarul 10 august”, înainte de noul termen din instanță: „Niciun jandarm nu mai poate răspunde penal”

Niciunul dintre jandarmii vizați de dosarul privind violențele de la protestul desfășurat în Piața Victoriei în 10 august 2018, fie el șef sau subaltern, nu mai poate răspunde penal, din cauza prescripției, susțin jurnaliștii Recorder într-o investigație de presă.

Documentarul semnat de Andreea Pocotilă și Andrei Udișteanu, cu titlul „Cum a fost îngropat Dosarul «10 august»”, vine cu mai puțin de o săptămână rămasă până la termenul fixat de Curtea Militară de Apel București, pentru 13 octombrie, după ce Tribunalul Militar București i-a achitat pe 12 dintre inculpații din dosar, inclusiv pe foștii șefi ai Jandarmeriei.

„Ce urmează este doar o formalitate: din cauza prescripției, niciun jandarm – șef sau subaltern – nu mai poate răspunde penal”, au scris jurnaliștii Recorder în prezentarea documentarului.

Avocatul Toni Decean a declarat, în materialul Recorder, că se așteaptă „să intervină prescripția răspunderii penale”, atât în cazul inculpaților achitați de Tribunalul Militar București, cât și pentru cei patru jandarmi condamnați de această instanță.

„În acest moment, dosarul este în faza de apel. Soluția fiind de achitare, dosarul va lua un parcurs mai sinuos, pentru că judecătorii vor fi obligați să readministreze probele pe care judecătorul de la fond și-a întemeiat soluția de achitare, deci, implicit, durata de soluționare a procesului va fi mai mare. Ne așteptăm să intervină prescripția răspunderii penale, inclusiv pentru cei care au primit condamnare”, a spus Toni Decean.

Fost procuror general al României: „Nu acesta este rolul justiției într-o societate”

Gabriela Scutea, fostă procuroare-șefă a Parchetului General, a declarat că, în opinia ei, modul în care se încheie dosarul violențelor din 10 august „rezolvă lucrurile pe hârtie”.

„Nu acesta este rolul justiției într-o societate. Rezolvarea pe hârtie nu dă mai multă încredere societății că acest drept, cu privire la întrunirile publice, are toate garanțiile pentru a fi exercitat. Trecem cu vederea pe cine viza protestul. Cetățeanul trebuie să poată să protesteze”, a adăugat ea.

General-locotenentul Gheorghe Cosneanu, fost șef al secției Parchetelor Militare, a afirmat, la rândul său, că „vom rămâne cu această nerealizare, o altă nerealizare într-o cauză importantă”.

Întrebat de jurnaliștii Recorder cine este responsabil „pentru timpul pierdut în acest dosar”, el a afirmat: „Toți suntem responsabili”.

„Cea mai importantă pistă abandonată de anchetatori”

Potrivit Recorder, „cea mai importantă pistă care a fost abandonată de anchetatori” se referă la presupusa implicare a „politicienilor în intervenția violentă asupra protestatarilor din Piața Victoriei”.

„Suspiciunile procurorilor s-au îndreptat către secretarul de stat Dan Mihai Chirică, numit în Ministerul de Interne pe filieră PSD, însă nu s-a putut stabili concret dacă acesta a comunicat în noaptea respectivă cu lideri ai partidului și dacă a influențat decizia de intervenție în forță”, spun jurnaliștii Recorder în investigația de presă.

Fostul procuror general Gabriela Scutea a explicat că „aceasta a rămas o direcție moartă în cercetări”, în condițiile în care „ceea ce contează într-o procedură penală este să obții probe, iar aceste probe nu s-au obținut”.

Situația a fost comentată și de avocatul Toni Decean.

„Noi nici până astăzi nu știm dacă, în realitate, decizia, așa cum a fost pretins asumată de către comandantul acțiunii, de către domnul Cazan, i-a aparținut în totalitate sau dacă au existat și alte comunicări cu alte persoane, dintre decidenții politici, care au influențat sau, nu știu, au instigat probabil la darea acestui ordin de intervenție în forță”, a spus avocatul Toni Decean.

Amânare la Curtea Militară de Apel, după achitările decise de instanța de fond

Dosarul violențelor de la manifestația antiguvernamentală desfășurată în Piața Victoriei în 10 august 2018 a fost clasat inițial de DIICOT, în 2020, dar a fost redeschis în primăvara anului 2022, în urma contestației depuse de un protestatar.

În iunie 2026, Tribunalul Militar București i-a achitat pe foștii șefi ai Jandarmeriei implicați în evenimentele din 10 august 2018.

Decizia Tribunalului Militar București a fost atacată, iar cazul a ajuns la Curtea Militară de Apel București, care în 22 septembrie a amânat judecarea speței, fixând un nou termen, pentru data de 13 octombrie, potrivit Digi24.ro.

Printre cei 12 inculpați achitați de Tribunalul Militar București se numără colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, judecați pentru abuz în serviciu.

Patru jandarmi condamnați de Tribunalul Militar

Singurii găsiți vinovați pentru purtare abuzivă au fost patru jandarmi din cadrul Jandarmeriei București.

Ei au fost condamnați la câte un an de închisoare, însă condamnarea este cu amânare. Asta înseamnă că respectivele condamnări nu vor fi consemnate în cazier, dacă pe durata termenului de supraveghere, de doi ani, inculpații nu vor săvârși alte fapte penale.

Cei patru jandarmi condamnați au fost obligați să plătească 52.000 de lei daune morale pentru patru dintre protestatarii agresați.

Totodată, Tribunalul Militar București a respins cererile celor peste 400 de protestatari, care au avut de suferit în urma incidentelor din 10 august și care s-au constituit părți civile în dosar, prin care au cerut obligarea foștilor șefi ai Jandarmeriei Române la plata de despăgubiri morale.