„Acuzații de corupție, aranjamente cu terenuri publice și jonglerii pentru ocolirea legilor”. Dezvăluiri despre proiectul Nibiru, al organizatorilor Beach Please / Reacția lui Selly și a partenerului său de afaceri

Rise Project susține într-o investigație de presă că în aceste zile, la Tuzla, se dă o luptă pentru pământ, în zona unei foste livezi de stat cu o suprafață de 110 hectare. Potrivit publicației, primarul comunei forțează aprobarea planului urbanistic pentru o ramură a proiectului turistic al antreprenorului Lucian Gîtiță, omul din spatele festivalului Beach Please, și al partenerului său de afaceri, Andrei Șelaru (Selly).

„Acuzații de corupție, aranjamente cu terenuri publice și jonglerii administrative pentru ocolirea legilor. Se întâmplă la Tuzla, lângă Costinești, unde organizatorii festivalului Beach Please au proiectat case de vacanță, spații comerciale și hoteluri”, au scris cei de la Rise în deschiderea investigației „Planeta Beach Please”.

Publicația spune că a mers pe firul afacerii „Nibiru”, proiectul turistic anunțat de Selly pe litoral, după ce un consilier local le-a spus jurnaliștilor de investigație că la Tuzla se întâmplă mai multe nereguli.

„Am descoperit că mai multe terenuri au fost cumpărate în Tuzla de organizatorii Beach Please, după ce primarul din localitate le-a schimbat brusc statutul, trecându-le din extravilan în intravilan, ca să poată fi cumpărate. Nici cei care au vândut suprafețele, nici consilierii locali nu înțeleg scamatoria primarului”, susține Rise Project.

„Schemele primarului și ale acoliților săi sunt deja pe masa procurorilor”

Rise notează că angrenajul din spatele afacerii se lovise de barierele legale privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan, „însă primarul a jonglat cu mai multe documente și a transferat peste noapte terenurile din extravilan în intravilan, iar proprietarii Beach Please le-au achiziționat a doua zi, fără să se mai poticnească în lege”.

„Documentele au fost folosite apoi pentru aprobarea achiziției livezii de către Ministerul Agriculturii. În pofida acestor eforturi, «actele sunt nule», susțin experții care au studiat documentele depuse de primar la cadastru. Legalitatea acestor documente ar fi trebuit verificată, conform legii, de prefect. Dar prefectul județului Constanța a blocat, în mod repetat, accesul reporterilor RISE la documentele publice din arhiva instituției”, mai spun jurnaliștii de investigație.

Fosta livadă de stat, despre care Rise scrie că fusese acaparată în trecut de apropiații lui Gigi Becali, nu a fost încă tranzacționată, „dar sunt semnate deja promisiuni de vânzare-cumpărare”.

Rise îl acuză pe primarul din Tuzla că „a forțat și vânzarea unui teren public, așezat strategic între festival și livadă către oamenii din spatele Beach Please”, dar „n-a mai apucat să-l transfere, după ce a ieșit scandal în Consiliul Local”.

„Schemele primarului și ale acoliților săi sunt deja pe masa procurorilor anticorupție care investighează fapte de abuz în serviciu și luare de mită, după ce un consilier local le-a făcut plângere penală”, mai scriu cei de la Rise.

Ce spun Lucian Gîtiță și Selly

Potrivit Rise, Lucian Gîtiță, principalul asociat din casa de discuri Global Records, dar și din alte firme care au în portofoliu proiectul Nibiru, „s-a delimitat brusc de terenurile achiziționate, când reporterii RISE l-au întrebat despre aceste tranzacții, insistând că perimetrul livezii n-a făcut parte niciodată din proiectul stațiunii”.

„Totuși, Andrei Șelaru (Selly), partenerul său, ne-a spus că livada a fost inclusă în proiectul Nibiru până acum câteva luni, dar că planurile lor s-ar fi schimbat”, afirmă publicația.

În răspunsul său pentru Rise, Global Records afirmă că „terenurile pe care se dezvoltă proiectul NIBIRU, cu o suprafață totală de 21 hectare, aparțin Nibiru Real Estate SRL și sunt situate în localitatea Costinești”.

„În ceea ce privește fazele ulterioare ale proiectului, aflate în prezent în analiză și planificate pentru dezvoltare pe o perioadă estimată de până la 15 de ani, acestea vizează o suprafață cumulată de peste 200 de hectare, situată pe teritoriul UAT Costinești, Tuzla, Olimp și Eforie Sud. Terenurile respective se află doar în proprietate privată, au statut intravilan și sunt în curs de negociere, semnare”, mai susține Global Records.

„Între timp, planurile noastre s-au schimbat”

Selly susține că, în 8 august, era „în plan extinderea proiectului NIBIRU prin includerea” fostei livezi de stat, dar planurile „s-au schimbat” între timp.

„Între timp, planurile noastre s-au schimbat, am sesizat alte oportunități mai atractive, iar în prezent suntem în cursul mai multor discuții și negocieri pentru extinderea viitoare a proiectului pe alte terenuri pe care să le închiriem sau cumpărăm. Avem mai multe scenarii de extindere a acestui proiect, însă în faza actuală, singurele terenuri care fac parte din NIBIRU sunt cele deținute de NIBIRU Real Estate SRL (care deține, de altfel, și marca NIBIRU), companie pe care o reprezint în calitate de investitor și CEO. Acestea sunt terenurile pe care se dezvoltă efectiv proiectul în acest moment”, a adăugat Andrei Șelaru.

El a spus că „orice discuție despre alte terenuri – inclusiv cele din Tuzla pe care le amintiți – a fost făcută strict la nivel de planuri, intenții sau scenarii posibile pentru faze ulterioare. Toate acestea sunt, bineînțeles, condiționate de succesul primei etape”.

„Faptul că un teren este analizat, discutat sau menționat într-un context ipotetic nu îl face automat parte din proiectul NIBIRU din punct de vedere juridic sau operațional. Cum spuneam, astăzi ne uităm la mai mult de 200 de hectare de teren pe întreg litoralul, nu doar în zona Costinești”, a continuat influencerul.

Selly a spus că prima fază a proiectului Nibiru, de 21 de hectare, este singura la care se lucrează în acest moment.

„Pentru claritate: nu există nicio comunicare, campanie publică, niciun eveniment și niciun material vizual care să prezinte publicului o dezvoltare imobiliară pe 160 de hectare sau pe terenuri din Tuzla. Este o diferență esențială între ce este în dezvoltare efectivă și ce este planificat ca posibilitate viitoare, iar această diferență a fost păstrată constant în comunicare. De asemenea, niciodată nu am menționat că proiectul NIBIRU va conține unități de cazare, hoteluri, apart-hoteluri, dezvoltări rezidențiale. Dacă este nevoie, putem pune la dispoziție integral arhiva de materiale publice, care demonstrează fără echivoc acest lucru”, a mai declarat el.

