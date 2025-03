INVESTIGAȚIE SNOOP: Blocuri de 7 etaje într-o zonă protejată din București. Administrația Nicușor Dan a dat autorizația în baza unui PUZ aprobat de Firea. „Eram obligați să o facem”

Un ansamblu rezidențial cu blocuri de până la 7 etaje se construiește pe Bulevardul Ferdinand din Capitală, între străzile Mătăsari și Pictor Ion Andreescu, într-o zonă protejată cu clădiri vechi de peste un secol. Locuitorii din zonă critică proiectul, sunt revoltați că încalcă regulile de protecție și le afectează atât lumina din apartamente, cât și traficul deja aglomerat din zonă, scrie site-ul de investigații Snoop.ro.

Deși regulamentul impune restricții pentru păstrarea caracterului arhitectural, Planul Urbanistic Zonal care permite această dezvoltare a fost aprobat în timpul administrației Firea.

Ulterior, autorizația de construire a fost emisă de administrația Nicușor Dan. Primarul susține că nu a avut opțiunea de a o respinge, întrucât documentația urbanistică fusese deja aprobată.

Noul Cod Administrativ nu permite primarului general să atace hotărârile Consiliului Local. Dacă nimeni altcineva nu contestă, primarul este obligat să emită autorizația. Această prevedere ar trebui contestată la Curtea Constituțională, spune Dan Trifu de la organizația Eco Civica pentru Snoop.

Contactați de Snoop, reprezentanții Quartier Ferdinand spun că toate avizele au fost primite și toate legile au fost respectate.



Gabriela Firea a dat PUZ-ul pe final de mandat

Potrivit informațiilor de pe panoul de șantier, Primăria Capitalei a dat autorizația în luna iunie 2022 pentru proiectul imobiliar din Bd. Ferdinand 72-74-76-78, dar lucrările au început abia anul trecut. În prezent se lucrează la fundație și la parcarea subterană.

„Quartier Ferdinand nu doar respectă normele impuse, ci redefinește viitorul locuirii sustenabile!” scrie pe pagina de Facebook a proiectului, pentru că: „energia va fi asigurată exclusiv de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, respectând standardul de clădire cu emisii zero (ZEB) obiectivul pe termen lung fiind de neutralitate climatică”.

Dar până la apartamentele verzi promise de dezvoltator, ale căror prețuri încep de la 124 de mii euro, cel mai mic (pentru o garsonieră), și ajung la peste 323 mii euro plus TVA (pentru 4 camere), locuitorii zonei se îngrijorează pentru sănătatea lor. Acuză traficul deja aglomerat din zonă, poluarea tot mai ridicată, umbrirea etajelor din blocul de lângă prin construcția noilor imobile, riscul seismic și lipsa de spațiu verde.

Cu toate astea, autorizația de construire a fost dată în baza unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat de administrația Firea, pe final de mandat.

Planul Urbanistic Zonal a fost aprobat pe 30 aprilie 2020, în baza unui aviz de urbanism dat pe Primăria Capitalei pe 17 februarie 2020. Acesta prevede construirea unui ansamblu rezidențial, cea mai înaltă clădire având 7 etaje. Clădirea are de fapt două subsoluri, demisol, parter, 4 etaje, iar etajele 5, 6 și 7 sunt retrase.

Beneficiar era Conlux Development, iar proiectant KXL Studio.

Potrivit Termene.ro, firma Conlux Development SRL are următorul acționariat: Olaru D Victor Viorel (50%) și Olaru Mihaela Geta (50%). Soții Olaru au derulat în ultimii 15 ani, prin companiile pe care le dețin, mai multe proiecte imobiliare, în zonele Herăstrău și Băneasa și Sisești, scrie Profit.ro.

Apoi terenul și proiectul imobiliar de pe Bd. Ferdinand a fost achiziționat de societatea STC Partners, controlată de doi foști manageri Strabag – Adi Steiner și Roxana Cristea.

„În general se maschează regimul de înălțime”, spune Dan Trifu, de la organizația neguvernamentală Eco-Civica. Etaje restrase înseamnă că acestea pot avea undeva la 60% din suprafața celorlalte. „Șmecherie care se face frecvent în București”, mai spune Trifu, cu o experiență vastă în procesele cu dezvoltatorii imobiliari.

Zonă protejată în București, cu case construite acum 100 de ani

Bulevardul Ferdinand este zonă protejată, înălțimea maximă admisă fiind de 16 m. Prin PUZ-ul aprobat, regimul de înălțime a crescut la 29 m. HotNews.ro a scris la vremea respectivă despre blocurile care urmează să fie construite în zona protejată bd. Ferdinand.

Între timp, dezvoltatorul imobiliar s-a schimbat. Acum este STC Development Mars, potrivit datelor de pe panoul de șantier.

Mai mulți cetățeni vecini cu proiectul imobiliar spun că blocurile aprobate de Primăria Capitalei încalcă flagrant regulamentul zonei protejate, înălțimea blocurilor fiind aproape dublă față de regulamentul zonei protejate, iar arhitectura noului ansamblu nu este în armonie cu zona.

„Mulți dintre noi, vecini cu proiectul Quartier Ferdinand, bd. Ferdinand 72-78, care se construiește în zona protejată Ferdinand, suntem scandalizați de faptul că domnul Nicusor Dan, în care ne-am pus încrederea, a emis autorizație de construire pentru ceva care încalcă flagrant reglementările zonei respective, adică înălțimea maximă admisă în zonă este 16 m. Peste înălțimea maximă se acceptă cel mult două niveluri retrase, iar înălțimea maximă admisă în acest proiect este 29 m!”

Noile clădiri nu respectă arhitectura zonei și creează rupturi de gabarit. Procentul de ocupare a terenului depășește limita admisă (70% față de maxim 65% pentru zone protejate), iar spațiile verzi sunt sub standard (20% în loc de minimum 30%), susțin locuitorii dintr-o clădire vecină într-un punct de vedere transmis către Snoop.ro.

Traficul din zonă tot mai aglomerat

Mai mult, cetățenii spun că zona este paralizatată deja de trafic, iar noile construcții vor înrăutăți situația.

„Înălțimea fronturilor trebuie să fie egală cu lățimea bulevardului Haussmannian Ferdinand, pe când la proiectul propus depășește cu mult lățimea Bd. Ferdinand, îngust în acea zonă, având consecințe dramatice asupra traficului (care ignoră condițiile din zonă). Bulevardul Ferdinand nu poate prelua traficul adițional generat de cele 200 de locuri de parcare. Intersecția Ferdinand cu Mihai Bravu, una dintre cele mai aglomerate intersecții din Sectorul 2, va fi blocată complet. Practic, locatarii din noul ansamblu nu vor putea ieși cu mașina din parcare”, mai sunt de părere vecinii proiectului imobiliar.

„Cetățenii se văd într-o situație disperată”, spune Trifu și atrage atenția că Autoritatea de Mediu are un rol prea mic în urbanism, întrucât „nu evaluează corect necesarul de spațiu verde al unei investiții. Spune doar că ai nevoie de 20% pe sol și 10% pe subsol”.

„În general, nici măcar acest procent nu se respectă și veți vedea că toate ansamblurile de locuințe sunt subdimensionate cu toate că actul de reglementare prevede clar ce suprafață și ajungem ca spațiile verzi de fapt să devină parcări și celelalte.”

Dar un necesar de spațiu verde ar trebui să se calculeze în funcție și de alte elemente: traficul din zonă atras de toată activitatea, centralele individuale care emit în atmosferă – acolo unde este cazul, poluarea generată, crede Trifu. Legea europeană spune că trebuie evaluate proiect cu proiect.

Noul imobil se ridică lângă un bloc încadrat în risc seismic 2

Vecinii susțin că au contestat PUZ-ul încă din faza de consultare publică, deoarece clădirile noi se vor construi aproape de ferestrele lor, și au făcut sesizări la instituțiile abilitate, însă fără rezultat.

„Noi, cei de pe str. Pictor Ion Andreescu 1, am contestat acest PUZ încă din faza consultării publicului, pentru faptul că se va ridica la doar 9 m distanță de ferestrele camerelor noastre de locuit, schimbând caracterul zonei, obligându-ne să vedem un zid în față, scăzându-ne calitatea vieții prin traficul și poluarea infernală. Însă sesizările noastre, din ultimii ani către PMB și instituțiile statului – PMB Direcția Urbanism, Prefectura, Primarul General, ISC, Poliția locală – disciplina în construcții – au rămas nerezolvate”, mai susțin cetățenii.

Mai mult, de când a început șantierul, aceștia spun că în imobilul lor au început să apară fisuri.

„Specific că blocul de pe str. Pictor Ion Andreescu 1, cu înălțimea de 22 m, la care se vor alipi la calcan, are Urgență 2 seismică, lucru care nu a fost menționat nicăieri, nici în Certificatul de Urbanism, nici în măsurile propuse pentru protecția clădirilor învecinate. Nu s-a făcut nici o expertiză acestui bloc vechi cu risc seismic, pentru a vedea cum rezistă la un șantier de asemenea anvergură. Au apărut fisuri pe partea dinspre șantier la nr. 1, din cauza demolărilor vechilor fundații, rămase de la vilele demolate anterior, pentru că au lucrat cu picamerele”, mai spun cetățenii.

Lipirea unei clădiri noi de un calcan nu reprezintă o problemă în sine, ba chiar poate fi benefică pentru clădirea existentă, fiindcă nu o să mai aibă un perete expus, explică Dan Trifu. Insistă însă că lucrurile stau diferit pentru un bloc cu grad seismic, fiindcă este „obligatoriu să realizezi o expertiză tehnică detaliată”.

Trebuie ca dezvoltatorul să analizeze structura de rezistență a clădirii de care se lipește și modul în care noua construcție va fi integrată, mai ales în ceea ce privește zidirea și fundația. „Tu sapi pe lângă fundația blocului la care te alipești”, explică Trifu. Studiile tehnice trebuie să indice clar dacă sunt necesare intervenții de consolidare asupra structurii de rezistență.

Primarul Nicușor Dan: „Nu avem dreptul să verificăm legalitatea PUZ-ului dat”

Întrebat de Snoop.ro de ce a dat autorizație de construire pentru blocuri de 7 etaje în zona protejată Ferdinand, primarul general spune că nu a avut de ales.

„Suntem obligați să dăm. Conform legii, autorizația trebuie să respecte documentația de urbanism și atât timp cât documentația de urbanism prevede acești indicatori, nu am avut vreun motiv să nu-i dăm. Toată lumea știe acea decizie a Înaltei Curți care spune că primarul nu are voie să conteste în instanță PUZ-uri, orice fel de act emis de CGMB și am dat o autorizație conform PUZ-ului”, a explicat Nicușor Dan.

Citește continuarea investigației pe Snoop.ro.