INVESTIGAȚIE SNOOP: Ce nu conține declarația de avere a generalului Pahonțu

Familia Pahonțu a construit o casă, pe care părinții au donat-o fiului, cu cinci zile înaintea depunerii declarației de avere, scrie site-ul de investigații Snoop. Procesul de donare nu a fost declarat de șeful SPP, așa cum prevede legea.

După mai multe tranzacții și donații în ambele direcții, de la fiu la părinți și invers, cea mai mare parte a proprietății unde locuiește directorul SPP Lucian Pahonțu aparține acum fiului și norei, care lucrează la Londra.

Având în vedere profesia riscantă a directorului SPP, Snoop nu oferă niciun element de localizare a proprietății.

Interesul public al subiectului este reprezentat nu de localizarea terenului și a casei, ci de obișnuința șefului SPP de a nu îndeplini obligațiile de transparență cerute de lege: la fel s-a întâmplat când vreme de 18 ani generalul Pahonțu nu a declarat că nu a colaborat cu Securitatea, ca poliție politică.

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Timp de 15 ani, Lucian Pahonțu a declarat că deține, împreună cu soția, o casă de 186 mp și un teren de 200 mp. În realitate patrimoniul și-a modificat și dimensiunea, și proprietarii, susține site-ul de investigații Snoop. Schimbările nu au fost menționate de generalul Pahonțu în declarația de avere.

Întrebat de jurnaliști, Lucian Pahonțu a spus pentru Snoop: „În toată perioada la care faceți referire, am depus anual și în termenul legal declarațiile de avere și de interese, datele înscrise reflectând în mod fidel situația juridică a bunurilor pe care le dețineam la data completării documentelor”.

Teren cumpărat în 2001, menționat în declarația de avere în 2010

În 2005, Lucian Pahonțu trece de la Jandarmerie la conducerea Serviciului de Protecție și Pază (SPP). În ultima declarație de avere din vechea funcție și în prima din cea nouă, depuse în același an, casa sa din București apare identic: 86 mp, cumpărată în 2000.

Actele consultate de Snoop spun însă altceva: contractul de vânzare-cumpărare este din 2001, casa are o suprafață totală de 179 mp și vine împreună cu un teren de 200 mp.

În declarația din 2008, suprafața construită a casei sare de la 86 la 186 mp, iar titular este indicată Ileana Pahonțu, care nu există în actele cadastrale. Abia anul următor figurează ca proprietari în cote egale cu soția, Mihaela Elena Pahonțu.

Terenul apare declarat abia în 2010, la nouă ani de la cumpărare. De atunci, cifrele din declarația de avere rămân neschimbate timp de 15 ani: casă 186 mp, teren 200 mp. Potrivit măsurătorilor cadastrale, terenul are 187 mp.

Nu apar în declarațiile de avere

Între timp, proprietatea pe care locuiește directorul SPP se mărește de peste patru ori. Două terenuri învecinate se adaugă lotului inițial, iar suprafața ajunge la 875 mp.

Din aceștia, Lucian Pahonțu și soția dețin în prezent 270 mp. Restul terenului aparține fiului și norei, care lucrează la Londra, conform CV-urilor. O parte din acest teren le-a aparținut aproape 11 luni părinților. În acest interval, au extins vila, apoi i-au donat fiului apartamentul nou și o cotă din teren.

Mișcarea a avut loc între depunerea a două declarații de avere, fără ca transferurile să fie consemnate.

Neconcordanțele privind suprafețele și anul achiziției sau menționarea unor titulari care nu există în acte, fac greu de urmărit evoluția proprietății. Ele se repetă în declarațiile de avere ale soției, Mihaela Elena Pahonțu, prodecan al Facultății de Farmacie din cadrul Universității „Carol Davila”, din București, între 2018 și 2024.

Bani câștigați legal, fără precizarea depozitelor sau a altor destinații

Declarațiile Mihaelei și ale lui Lucian Pahonțu din ultimii 15 ani nu conțin nici informații despre conturi sau depozite bancare. Director SPP și soția au avut venituri legale semnificative și impozitate, acestea apar declarate, dar nu se văd în economii sau în alt tip de investiții, conform declarațiilor.

Potrivit legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, conturile trebuie declarate dacă valoarea lor cumulată depășește 5.000 de euro la momentul completării declarației.

În 2023, veniturile directorului SPP erau, în medie, de aproape 6.000 de euro pe lună. După trecerea în rezervă, anul următor, veniturile sale au crescut: cumulează pensia militară cu salariul de la SPP și încasează aproape 9.000 de euro lunar.

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