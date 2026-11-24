În 14 ani, România a trimis prin Ministerul Economiei către Bruxelles 26 de puncte de vedere contra unor reglementări anti-tutun ale altor țări membre UE.

Procedura prin care un stat trimite către UE ce modificări de reglementare tehnică vrea să facă și așteaptă observații se numește TRIS.

Cel mai recent secretar de stat din Ministerul Economiei care a răspuns în 2026 vreme de patru luni de TRIS este Dan-Adrian Pop, șeful filialei USR de la Baia Mare.

Pop a administrat firma familiei sale, AAD Mara Consulting din Baia Mare.

AAD Mara Consulting a fost, încă din 2019, una dintre fondatoarele unui grup de lobby pentru țigări.

Acesta este doar un exemplu dintr-un tablou mai larg al coabitării politicului și tutunului, pe care HotNews l-a analizat.

Începând cu anul 2012, Ministerul Economiei a transmis către Comisia Europeană 24 de avize detaliate și două seturi de observații împotriva încercărilor altor membre UE de a reglementa industria tutunului. Iar argumentele invocate de minister coincid cu cele folosite public de marii producători de tutun pentru a milita împotriva reglementării, arată o documentare a HotNews.

Avizele trimise de România către Comisia Europeană au fost aduse în atenția publicului pentru prima oară de jurnalistul Marius Comper, pe pagina sa de Facebook.

Două cazuri: în aprilie 2025, România i-a cerut Spaniei, prin procedura TRIS, să renunțe la o reglementare care ar fi limitat cantitatea de substanță activă din pliculețele de nicotină (n.r. nicotine pouch). Aproape o lună mai târziu, statul român i-a solicitat Franței să nu interzică aceeași categorie de produse.

Ce este TRIS și cum o folosește statul român

„TRIS” vine de la „Technical Regulation Information System” și este o procedură prevăzută de Directiva UE 2015/1535. Conform descrierii de pe site-ul Comisiei Europene, ea are scopul de a preveni „barierele tehnice în calea comerțului”.

În termeni simpli: dacă un stat crește nivelul de supraveghere, de reglementare sau creează interdicții, el e obligat să primească, dar nu să se supună, opiniilor celorlalte state interesate în a face comerț pe piața unică UE. Decizia îi aparține în continuare statului.

TRIS funcționează așadar ca un mecanism prin care statele UE își anunță între ele reglementările tehnice interne înainte să le adopte. Comisia Europeană și oricare dintre celelalte 26 de membre pot trimite observații sau un aviz detaliat despre proiectele unei țări UE. Norvegia, Islanda și Liechtenstein, membre ale Spațiului Economic European (SEE), aplică o procedură simplificată, iar Elveția și Turcia participă și ele la sistem.

Ce a spus România când Spania a vrut să scadă nivelul de nicotină

Prin TRIS, Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale din Ministerul Economiei s-a pronunțat, din 2012 încoace, de 26 de ori împotriva unor proiecte de reglementare a tutunului și a produselor conexe din mai multe state europene.

Nouă dintre avize sunt publice și vizează proiecte din țări membre precum Spania, Franța, Polonia, Olanda, Luxemburg și Belgia. Argumentele formulate în intervențiile statului român seamănă cu cele folosite de marii jucători din industrie.

De exemplu, când Spania a încercat să limiteze cantitatea de nicotină din pliculețele de nicotină la 0,99 miligrame/pliculeț (notificarea 2025/0044/ES), Ministerul Economiei a argumentat că reglementarea „constituie o interdicție de facto” și încalcă principiul liberei circulații a bunurilor, prevăzut de articolul 34 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

„Între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la import, precum și orice măsuri cu efect echivalent”, spune articolul din tratat indicat de statul român.

Și răspunsul României pentru Franța

Când Franța a vrut să interzică de tot pliculețele cu nicotină, România i-a propus pe 30 aprilie 2025 să urmeze modelul românesc: interzicerea vânzării către minori și o limită de 20 de miligrame de nicotină/pliculeț. Statul român a impus restricțiile respective în martie 2024, după ce Parlamentul României a adoptat legea nr. 64/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun.

România nu a fost singură, însă: pe proiectul francez au trimis avize detaliate România, Grecia, Ungaria, Slovacia, Suedia, Cehia și Italia. Pe cel spaniol s-au pronunțat România, Ungaria, Cehia, Grecia, Italia și Suedia.

Ministerul Economiei: „România este o țară producătoare”

Întrebat de HotNews care a fost setul de argumente al intervenției României împotriva reglementărilor altor state, Ministerul Economiei a invocat rolul pe care-l joacă industria de tutun în economia națională:

„România este țară producătoare (atât de produse de tutun și conexe, cât și de produse cu alcool), iar operatorii economici care pun la dispoziție pe piața altor state membre produsele lor și care contribuie la economia națională (la PIB-ul României prin taxe și impozite, locuri de muncă, accize etc.) pot fi afectați de reglementările impuse de alte state membre, MEDAT având ca sarcină protejarea economiei naționale și susținerea competitivității.”

Pozițiile Philip Morris și JTI

HotNews a contactat și companiile din industria tutunului. Philip Morris a declarat pentru HotNews că a investit în România peste 1,1 miliarde de dolari, din care peste 730 de milioane pentru transformarea fabricii de la Otopeni. Peste 90% din producția de aici a Philip Morris se exportă, conform firmei.

JTI a afirmat că investește aproximativ 300 de milioane de euro într-o fabrică nouă și a afirmat că a contribuit anul trecut „cu peste 1,4 miliarde de euro la bugetul de stat”.

Și Ministerul Economiei și directorii companiilor vorbesc despre riscul comerțului ilegal

Ministerul Economiei a mai spus în punctul de vedere transmis redacției că Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene îi conferă fiecărui stat membru „dreptul și obligația” de a trimite avize detaliate despre reglementările tehnice propuse de alte țări UE.

Avizele trimise de minister folosesc aceleași teze folosite public de industria tutunului: riscul ca reglementările mai severe să alimenteze activitățile de contrabandă, pericolul unor pierderi la bugetul statului și discriminarea produselor noi față de țigările clasice.

„Se încalcă astfel, principiul recunoașterii reciproce, întrucât produsele de acest tip circulă în mod legal în alte state membre, interzicerea elementelor distinctive va favoriza comerțul ilicit cu produse din tutun și conexe și va facilita accesul produselor ilegale pe piața internă”, obiecta România în 2025, în privința unui proiect spaniol de reglementare.

În decembrie 2022, Gilda Lazăr, directoare în cadrul Japan Tobacco Internationa (JTI)l România, avertiza în cadrul unui eveniment al Coaliției pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC) că accizele mari îi împing pe fumători spre țigările de contrabandă.

Reprezentanta companiei reacționa atunci la zvonul că se pregătește o nouă Directivă UE prin care Comisia Europeană avea să dubleze acciza la țigarete. Proiectul a fost blocat o perioadă, fiind relansat sub altă formă în 2025. A fost respins un an mai târziu.

Dan-Adrian Pop, fost secretar de stat în Ministerul Economiei: „Companiile și asociațiile din industrie au acces la anumite informații”

Dan Adrian Pop. Inquam Photos / Mălina Norocea

Dan-Adrian Pop, membru USR și fost secretar de stat la Ministerul Economiei în guvernul Bolojan, a descris într-o discuție cu HotNews cum ajung semnalele industriei la minister:

„Companiile și asociațiile din industrie au acces la anumite informații și vin ei cu puncte de vedere, cu diverse semnale de alarmă, pentru că proiectul respectiv ar putea să contravină (n.r. legislației Uniunii Europene”, a declarat Pop.

Înainte de a răspunde, pentru un timp scurt, de avizele TRIS la Ministerul Economiei, politicianul a cunoscut de aproape o astfel de asociație de lobby pentru tutun. Prin firma sa, Pop a participat la fondarea acesteia.

TRIS era sub coordonarea lui Pop

Dan-Adrian Pop, președintele USR Baia Mare, a fost numit secretar de stat în Ministerul Economiei pe 14 aprilie 2026, în mandatul ministrului USR Ambrozie-Irineu Darău. A ocupat funcția până la finalul lunii octombrie, când la Palatul Victoria a fost instalat cabinetul lui Luca Niculescu.

În perioada petrecută la minister, Pop a coordonat Direcția de Afaceri Europene și Relații Internaționale, cea care, potrivit propriei declarații, pregătește avizele TRIS.

„Astfel de obiecții la TRIS nu trec pe la secretarul de stat sau pe la ministru pentru a le semna. Le propun, pur și simplu, experții din cadrul Direcției de Afaceri Europene”, a susținut Dan-Adrian Pop, politicianul USR din Baia Mare, într-o conversație cu redacția.

CLCC, asociație de lobby pentru industria țigărilor

Până în aprilie 2020, Pop a administrat firma familiei, AAD Mara Consulting din Baia Mare. Obiect principal de activitate, conform datelor de la ONRC: comerțul cu amănuntul în magazine cu produse alimentare, băuturi și tutun. În 2019, compania a semnat actul de înființare al grupului de lobby CLCC pentru tutun și apare și astăzi pe lista de membri a coaliției.

Politicianul USR spune că a fost invitat, în calitate de client al unei companii de tutun, la o discuție cu reprezentanții industriei, alături de alte 15 magazine din Baia Mare.

Invitația a avut loc în contextul în care, spune Pop, pentru o astfel de firmă 50% din cifra de afaceri vine din comerțul cu tutun. „Știu că a fost și JTI prezent acolo”, își amintește Pop.

A semnat „fără să mă gândesc la niciun fel de implicații”

Deși pe site-ul CLCC apare cu această calitate, el susține că firma nu este membră propriu-zisă a coaliției și nici nu plătește cotizație.

„Am zis atunci, de față cu toate celelalte magazine din Baia Mare, că pe mine nu mă interesează subiectul țigărilor. Poziția mea personală, și atunci și în prezent, e că aș prefera să adoptăm modelul din Ungaria, unde tot comerțul cu tutun se desfășoară în magazine specializate. În fine, ne-au explicat că coaliția nu are doar rolul ăsta, de a se adresa industriei tutunului, că e pentru toți comercianții și că vor desfășura activități care se referă la dezvoltarea mediului de afaceri, la teme generale de interes pentru magazinele mici de cartier”, a explicat Pop.

„Și în contextul ăsta, chiar dacă inițial poziția mea a fost că nu mă interesează subiectul, am zis ok, semnăm și noi acolo pentru înființarea coaliției respective, fără să mă gândesc la niciun fel de implicații”, a mai spus politicianul pentru HotNews.

Pop a adăugat și că un magazin de cartier depinde de veniturile generate de vânzarea țigărilor.

Într-un răspuns transmis ulterior în scris, el a adăugat că nu a avut niciodată interacțiuni cu reprezentanți ai industriei tutunului pe tema unor propuneri de reglementare. De altfel, în RUTI nu apare nicio întâlnire între el și companii de tutun active în România.

Când România și BAT au același argument

Revenind la poziția companiilor, HotNews a întrebat și BAT, o altă firmă de prestigiu din industrie, în legătură cu pozițiile României în TRIS.

BAT a declarat într-un răspuns transmis HotNews că susține „reglementări proporționale și predictibile”, bazate pe dovezi științifice, și că își prezintă punctele de vedere pe canale oficiale, pe baza expertizei operaționale a companiei.

Aceeași procedură a fost invocată în România pentru a opri reglementarea industriei

30 iunie 2020. Camera Deputaților respinge definitiv proiectul de lege PL-x 587/2019, inițiat de deputați/senatori din PSD, PNL, USR și un parlamentar din grupul minorităților. Dacă ar fi trecut de Parlament, legea ar fi prevăzut, printre altele, următoarele:

interdicția totală de a expune țigările, produselor din tutun/conexe la casele de marcat ale magazinelor;

interzicerea fumatului în mașinile în care se află minori sau femei însărcinate;

restricții și taxe mai severe privind publicitatea (stradală sau în mass-media);

interzicerea evenimentelor, activităților sau serviciilor sponsorizate de companiile din industria tutunului, cu accent pe cele desfășurate în unități medicale sau de învățământ.

Mesajul deputaților a fost categoric: 233 de deputați au votat pentru respingerea proiectului.

Nu s-a respectat procedura TRIS

Motivele respingerii se regăsesc într-un raport comun semnat cu o zi înainte de vot de comisiile de Buget, Cultură și Sănătate din Camera Deputaților. N-au legătură cu impactul asupra bugetului sau sănătății publice, ci cu faptul că proiectul n-a fost adus în atenția Comisiei Europene, prin procedura TRIS. Este, practic, o răsturnare procedurală a inițiativei.

„Directiva Uniunii Europene 2015/1535 transpusă prin Hotărârea Guvernului nr.1016/2004 impune parcurgerea procedurii de notificare a Comisiei Europene prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Această procedură de notificare nu a fost realizată ceea ce, conform jurisprudenței Curții de justiție a Uniunii Europene, ar determina inopozabilitatea prevederilor legii față de terți în eventualitatea unui litigiu”, au argumentat președinții de atunci ai celor 3 comisii – Sorin Lazăr (PSD), Gigel-Sorinel Știrbu (PNL) și Florin Buicu (PSD).

CLCC le solicitase să respingă

Cu șase zile înainte, pe 23 iunie 2020, grupul de lobby CLCC le cerea public aleșilor, printr-o scrisoare trimisă Comisiei pentru buget-finațe din Camera Deputaților, să respingă „cea mai radicală propunere anti-tutun”.

Scrisoarea organizației de lobby invoca impactul negativ pe care proiectul l-ar fi avut atât asupra mediului de afaceri din România, cât și asupra bugetului de stat. Comunicatul CLCC din iunie 2020 face de asemenea apel la legislația Uniunii Europene:

„O nouă taxă ar încălca legislația europeană și ar supune România riscului de infringement. Introducerea unei noi taxe asupra țigaretelor încalcă legislația europeană, care a instituit un regim armonizat de taxare a țigaretelor, care prevede că singurele taxe aplicabile țigaretelor sunt acciza și taxa pe valoarea adăugată.”

Ce este CLCC

CLCC a fost lansată în noiembrie 2019 la Palatul Parlamentului, în parteneriat cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților – aceeași structură parlamentară care a propus 7 luni mai târziu respingerea proiectului PL-x 587/2019. Despre evenimentul din noiembrie 2019 a relatat publicația Financial Intelligence:

„CLCC a pornit ca un demers necesar în contextul apariției unor inițiative legislative care urmăresc supra-reglementarea anumitor sectoare și industrii. Un exemplu recent este proiectul de hiper-reglementare în domeniul tutunului care prevede, printre altele, interzicerea expunerii produselor din tutun în cele peste 70.000 de magazine din România.”

În decembrie 2020, jurnaliștii de investigații de la Rise Project arătau că printre membrii fondatori ai CLCC se regăsesc cele mai mari companii de profil active în România: Philip Morris, British American Tobacco (BAT) și Japan Tobacco International (JTI). Senatorul USR Adrian Wiener le declara jurnaliștilor de la Rise Project că „industria a fost prezentă la toate dezbaterile, în toate comisiile”.

Philip Morris și BAT au confirmat pentru HotNews că sunt membre CLCC. Philip Morris a menționat că face parte din coaliție încă de la înființarea ei, din 2019. JTI nu a răspuns dacă este membră sau finanțează coaliția, însă cele două entități juridice prin care operează în România, J.T. International (Romania) SRL și JT International Manufacturing SA, se regăsesc amândouă pe lista de membri afișată pe site-ul coaliției.

Uneori, aceste suprapuneri au generat reacții ale unor actori publici.

Reacția avocatului Valentin Mircea: „Industria a intervenit precis, chirurgical”

În 2015, proiectul care interzicea fumatul în spațiile publice închise a stat luni de zile în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților.

Avocatul Valentin Mircea, cel care avea să devină șef al Corpului de Control al premierului Cioloș, a acuzat într-un editorial publicat în 2015 pe platforma Contributors că „industria a intervenit precis, chirurgical” pe lângă comisia respectivă, fără de care proiectul nu ar fi putut pus niciodată pe ordinea de zi a plenului. Până la urmă, proiectul a trecut, devenind legea nr. 15/2016.

Puterea unui importator de trabucuri

Avocatul Mircea a rememorat contextul într-o conversație telefonică cu HotNews.

„Ele (n.r. companiile din industrie) au încercat atunci să oprească sau să influențeze legea. Eu am ajuns la Corpul de Control după tragedia de la Colectiv, în toată nebunia de atunci. La acel moment, PSD-ul cu Liviu Dragnea în frunte, care inițial se opuneau, au încercat să facă un gest de bunăvoință și au votat legea de interzicere a fumatului în spațiile publice închise. A fost un lucru bun ieșit dintr-o mare tragedie”, își amintește Valentin Mircea.

Detalii despre culisele amânării apar și în minuta unei ședințe a Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe – organism fără personalitate juridică care astăzi funcționează în coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului, iar între 2015 și 2024 s-a aflat în subordinea Ministerului Sănătății.

În ședința respectivă, care a avut loc pe 21 ianuarie 2016, Brands International, un importator de trabucuri, s-a lăudat că s-a opus legii de interzicere a fumatului în spații publice închise. A reușit să o scoată de pe ordinea de zi a Parlamentului și apoi să sesizeze neconstituționalitatea ei.

Proiectul – devenit între timp legea 15/2016 – interzice și vânzarea trabucurilor la bucată, iar sesizarea menționată de importator (semnată de 33 de senatori) are și un capitol care vizează această interdicție.

Comitetul interministerial mutat la Palatul Victoria

Comitetul interministerial a fost înființat prin hotărârea guvernului 776/2015. Inițial, organismul de coordonare a politicilor publice funcționa în subordinea Ministerului Sănătății.

Coordonarea a trecut la Cancelaria Prim-Ministrului prin HG 288/2024. În decembrie 2024 a fost aprobat și noul regulament de funcționare, printr-un ordin al șefului Cancelariei (nr. 330/2024).

Era, de asemenea, o schimbare pe care companiile din domeniu o cereau de ani de zile. În februarie 2022, Gilda Lazăr, directoare în JTI România, vorbea în cadrul unui eveniment despre solicitările industriei de a muta responsabilitatea reglementării către alt minister.

„Dată fiind importanţa industriei pentru economie, ar trebui să avem un for tutelar care să abordeze cu echilibru acest sector, ca de exemplu Ministerul Economiei, cel al Finanţelor sau al Agriculturii. Am solicitat acest lucru, dar în continuare suntem reglementaţi de Ministerul Sănătăţii, care are o perspectivă radicală faţă de acest sector”, a declarat atunci Lazăr, potrivit publicației Financial Intelligence.

Nota de fundamentare a hotărârii din 2024, semnată inclusiv de ministrul Sănătății Alexandru Rafila, invocă argumente similare, vorbind despre nevoia unei „coordonări la cel mai înalt nivel guvernamental” care ar produce „efecte benefice asupra mediului de afaceri, prin îmbunătățirea predictibilității”.

Primul președinte al noii structuri, numit după mutare, a fost consilierul de stat Florin-Marian Spătaru. În august 2025, acesta a fost înlocuit de secretarul de stat Mihnea-Claudiu Drumea.

Ce mai arată minutele ședințelor de lucru ale comitetului

Până în 2016, comitetul a lucrat relativ la vedere. Deși regulamentul inițial, stabilit prin ordin de ministru în 2015, spunea că documentele și opiniile din ședințe sunt confidențiale, Ministerul Sănătății a publicat pe site minutele celor opt ședințe ale comitetului care au avut loc în perioada octombrie 2015 – martie 2016.

Minutele respective arată cum funcționa atunci relația dintre industrie și comitet. De exemplu, în ianuarie 2016, marii producători au cerut amânarea cu șase luni a aplicării prevederilor din Directiva europeană 2014/40.

Reglementarea UE cerea avertismente grafice ce acoperă 65% din pachetul de țigări, interzicerea aromelor precum mentolul și impunea primele reglementări pentru țigările electronice.

Statele membre aveau termen până pe 20 mai 2016 să transpună directiva în legislația națională. Pe 21 ianuarie 2016, marile companii au stat la masă cu instituțiile care compun Comitetul interministerial. ANAF a preluat îngrijorarea industriei că o implementare pe repede-înainte a directivei riscă să aducă pierderi la buget de ordinul miliardelor de lei. Consiliul Concurenței a cerut ca Ministerul Economiei și cel al Finanțelor să devină co-inițiatori ai legii care avea să transpună directiva în legislația națională.

„Ministerul Sănătății nu poate cuprinde și reglementa toate domeniile”, a argumentat Consiliul Concurenței.

Doar Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Externe au insistat ca România să respecte termenul limită, invocând riscul ca România să fie supusă procedurii de infringement.

Pe 2 februarie, șeful Cancelariei Prim-Ministrului de atunci, Dragoș Tudorache, a respins amânarea. Totuși, legea nr. 201/2016 care a transpus directiva a intrat în vigoare abia la finalul anului, depășind termenul limită.

Guvernul a trimis proiectul în Parlament abia pe 4 martie 2016, Senatul l-a adoptat pe 7 iunie, iar Camera Deputaților, deși în procedură de urgență, a votat pe 18 octombrie. Președintele de atunci al Comisiei de sănătate, Corneliu-Florin Buicu, a spus în plen că de vină pentru depășirea termenului este guvernul României.

La Cameră, Comisia pentru buget a propus mai multe amendamente care ar fi relaxat reglementările privind produsele noi din tutun și țigările electronice, dar acestea au fost respinse, argumentându-se că ar reprezenta o transpunere incorectă a directivei 2014/40.

Propunere din 2016: membrii comitetului interministerial să-și declare legăturile cu industria și organizațiile anti-tutun

În 2016, când avocatul Valentin Mircea era la Corpul de control al Prim-Ministrului, instituția a documentat activitatea comitetului interministerial și a constatat că membrii săi nu aveau obligația de a depune niște declarații de interese specifice, care să indice dacă există legături cu industria tutunului.

Corpul de Control a propus introducerea acestei obligativități invocând articolul 5.3 din convenția Organizației Mondiale a Sănătății, care le cere statelor să își protejeze politicile de sănătate de interesele industriei.

Într-o ședință din 14 martie 2016, comitetul a votat în unanimitate pentru introducerea acestui mecanism de prevenire a conflictului de interese, însă Ministerul Economiei și cel al Finanțelor au cerut ca declarațiile de interese să acopere și legăturile membrilor cu organizațiile anti-tutun.

Pentru a înțelege, printre altele, cum a fost implementată propunerea, HotNews le-a solicitat Ministerului Sănătății și Cancelariei Prim-Ministrului minutele ședințelor care au avut loc după luna martie a anului 2016. N-au răspuns până la ora publicării acestui articol.

Discuții cu frecvență ridicată

Datele din Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) arată și ele frecvența întâlnirilor între industria tutunului și demnitari ai statului.

Între ianuarie și octombrie 2026, în RUTI au fost declarate cel puțin 11 întâlniri între British American Tobacco, JTI, Philip Morris și decidenți din guvernul României.

Exemplele nu sunt în niciun fel incriminatorii în sine, ele doar relatează o parte a întâlnirilor:

Pe 23 ianuarie 2026, Ștefan Radu Oprea – pe atunci secretar general al Guvernului, astăzi ministru al Apărării Naționale în cabinetul Luca Niculescu – s-a întâlnit cu șase reprezentanți BAT pentru a purta discuții „referitoare la nevoia de investiții”. În 2024, când conducea Ministerul Economiei, Oprea a avizat favorabil hotărârea guvernului de a muta coordonarea politicilor de reglementare de la Ministerul Sănătății la Cancelarie.

Pe 10 februarie 2026, Tánczos Barna – fost vicepremier și ministru al Agriculturii în guvernul Bolojan – s-a întâlnit la Palatul Victoria cu doi membri ai conducerii JTI pentru a discuta despre „măsuri care pot sprijini creșterea economică și consolidarea veniturilor pe termen lung și mediu”.

Pe 16 februarie, Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, s-a întâlnit cu patru reprezentanți JTI pentru a discuta despre aceleași măsuri privind creșterea economică.

Pe 17 martie, Viorel Băltărețu, fost secretar de stat la Ministerul Economiei, și consilierul său, Ovidiu Megheșan, au discutat cu doi reprezentanți ai companiei Philip Morris România despre industria tutunului din România.

Pe 6 octombrie, Philip Morris Trading a fost reprezentată în fața grupului PNL de Tudor Polak, fost deputat PNL de Vaslui între 2020 și 2024 și fost secretar de stat în Ministerul Muncii. Astăzi, Polak se prezintă pe LinkedIn ca expert în afaceri publice. Polak a discutat cu liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, poziția partidului privind un proiect care prevede verificarea online a vârstei pentru produse cu restricții, inclusiv tutun, și pe legea transparenței salariale.

Consultări și dialog

Un climat de dialog este unul normal în relația autorități – mediul economic. Philip Morris a declarat pentru HotNews că articolul 5.3 din Convenția OMS pentru controlul tutunului nu interzice orice interacțiune dintre autorități și industrie și a invocat o decizie a Curții de Justiție a UE (cauza C-160/20) pentru a-și argumenta punctul de vedere.

„Orientările menționate recomandă astfel ca interacțiunile cu industria tutunului să fie limitate și transparente, evitând în același timp conflictele de interese ale responsabililor oficiali sau ale angajaților fiecăreia dintre părțile la CCCT (n.r. Convenția‑cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului”, arată decizia citată de Philip Morris.

BAT și JTI au transmis HotNews că mențin un dialog transparent cu autoritățile, exclusiv în cadrul unor formate oficiale și legitime, pentru a menține un cadru de reglementare echilibrat.

Întâlniri cu parlamentarii români

Un alt nivel de lobby al industriei se derulează la nivelul puterii legislative.

Pe platforma guvernamentală RUTI au fost consemnate și vizite ale industriei în Parlamentul României. Pe 8 iunie 2026, reprezentanți ai Philip Morris România și BAT au discutat cu cinci parlamentari AUR – senatorii Cristian Vântu, Nicolae Vlahu, Constantin Ciprian Iacob și deputații Silvius Titus-Păunescu și Gianina Șerban – despre proiectul L345/2026 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

„Prezentul proiect de lege urmăreşte alinierea regimului de protecţie a persoanelor nefumătoare şi a copiilor la realitățile actuale ale piesei (creşterea utilizării țigărilor electronice, a dispozitivelor de încălzire a tutunului şi a dispozitivelor de tip „vaporizer”), precum și clarificarea și unificarea normei”, se arată în expunerea de motive.

Un exemplu de succes al industriei tutunului și explicațiile parlamentarilor

Pe 23 iunie, pe site-ul Senatului a fost publicat un raport comun de respingere a proiectului. Documentul a fost elaborat de trei structuri ale Senatului: Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat, Comisia pentru sănătate și Comisia juridică de numiri, disciplină, imunități validări. Cristian Vântu face parte din cea pentru sănătate, iar Nicolae Vlahu și Constantin-Ciprian Iacob din cea pentru imunități și validări.

Raportul a trecut de votul Senatului șase zile mai târziu, proiectul de lege fiind astfel respins. Nicolae Vlahu a votat împotriva proiectului, iar Vântu și Iacob s-au abținut. După respingerea din Senat, proiectul de lege a fost trimis la Camera Deputaților pentru dezbatere, unde este înregistrat ca Pl-x nr. 547/2026.

„Sunt de acord, din perspectivă medicală, că fumatul sau alte tipuri de produse din tutun pot afecta sănătatea, însă, din perspectiva libertății economice, nu pot fi de acord cu prezentul proiect de lege, fiindcă aduce multe piedici antreprenorilor. Prin urmare, nu pot susține acest proiect de lege”, a declarat Nicolae Vlahu înaintea votului, conform stenogramei din Senat.

„Colegul meu, senatorul Vlahu, a motivat deja motivele pentru care ne vom abține la votarea acestei legi”, l-a completat ulterior senatorul AUR Cristian Vântu.

Senatorul AUR Cristian Vântu este de profesie medic.