Peste 53.000 de credite au fost contractate în 2025 de români manipulați de escroci, de două ori mai multe decât în anul precedent, potrivit datelor transmise de Banca Națională a României la solicitarea siteului de investigații Snoop. Valoarea acestora se ridică la 285 de milioane de lei.

Timp de trei luni, jurnaliștii au urmărit traseul banilor unor români înșelați prin scheme financiare.

Cele opt victime cu care a discutat Snoop au pierdut împreună peste 150.000 de euro.

Această investigație a fost realizată în cadrul Bursei Superscrieri Bitdefender „Scamuri online cu tehnici AI” câștigate de jurnalistul freelancer Răzvan Robu.

Cinci ore petrecute la telefon, o serie de identități fictive, câteva documente și pagini de internet false au făcut-o pe Patricia Boariu, 43 de ani, să cadă victimă unei înșelăciuni, relatează siteul de investigații Snoop.

Escrocheria

În aprilie 2025, femeia a fost convinsă că împiedică un infractor să facă un credit în numele ei. În realitate, a ajuns să împrumute ea însăși de la bancă 20.000 de euro, pe care i-a depus într-un bancomat de criptomonede, urmând instrucțiunile escrocilor. Cu tot cu dobânzi, datoria ei depășește 28.000 de euro.

Nu toate capcanele întinse de escroci încep însă cu amenințarea unui pericol iminent. Unele se construiesc în jurul promisiunii unui câștig rapid.

În noiembrie 2025, clujeanca S. Eniko, 51 de ani, a văzut pe Facebook reclama unei platforme de investiții. Și-a lăsat numărul de telefon, iar a doua zi a fost sunată de un „broker” care i-a promis câștiguri din acțiuni la diverse companii, ca Hidroelectrica, Romgaz sau Amazon.

În doar trei zile, pe o platformă falsă, soldul ei arăta peste 90.000 de dolari. Pentru a putea retrage banii i s-a cerut „o garanție de 60.000 de lei”. A împrumutat suma respectivă și a depus-o într-un bancomat crypto. În total, a pierdut 55.000 de euro.

„Am fost mințită și am făcut toate depunerile de bani sub presiune psihologică”, spune S. Eniko.

Ce se întâmplă însă cu banii victimelor după ce sunt depuși în bancomatele de criptomonede?

Ce au în comun criptomatele din România și dark web-ul rusesc

Jurnalistul Răzvan Robu a urmărit traseul tranzacțiilor în blockchain, registrul digital public al criptomonedelor. O analiză realizată de Crystal Expert – companie internațională specializată în analiza tranzacțiilor cu criptomonede – pentru această investigație arată că majoritatea adreselor în care victimele au depus banii sunt găzduite pe bursa internațională de criptomonede KuCoin.

O analiză suplimentară arată că traseele depunerilor în Bitcoin, inițial separate, converg către un portofel central administrat de KuCoin. Prin acest portofel au trecut, din octombrie 2023, peste 350.000 de bitcoini, în peste 150.000 de tranzacții.

Cel puțin 22 de raportări publice de fraudă, înregistrate în perioada 2023-2026 în bazele de date internaționale de securitate blockchain, asociază această adresă cu cazuri de înșelăciune, platforme de investiții false, conturi sparte, șantaj sau atacuri informatice.

Specialiștii au identificat și o piață de pe dark web-ul rusesc printre sursele care alimentează același portofel.

În ianuarie 2025, compania înregistrată în Seychelles care operează KuCoin a pledat vinovată în Statele Unite pentru operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență și a acceptat să plătească penalități de peste 297 de milioane de dolari.

KuCoin nu a răspuns întrebărilor Snoop până la publicarea investigației.

Experiment sub acoperire. Ce poate face un AI fără filtre de siguranță

Pe unul dintre forumurile de criminalitate informatică accesate de jurnalist, un pachet de 1.000 de cărți de identitate românești furate era scos la licitație în septembrie 2026. Prețul inițial, de 500 de dolari, a scăzut ulterior la 200 de dolari.

Pe astfel de forumuri se comercializează și accesul la sisteme de inteligență artificială modificate pentru a răspunde unor solicitări pe care modelele AI obișnuite, cu filtre de siguranță, le-ar putea refuza.

Pentru a testa cât de accesibile sunt aceste instrumente, jurnalistul a publicat un anunț în care solicita accesul la un model AI fără filtre de siguranță, capabil să genereze mesaje convingătoare în limba română.

Doi vânzători l-au contactat.

Unul dintre aceștia a propus un model de inteligență artificială care a generat, în aproximativ trei minute, trei variante de mesaje manipulatoare pentru WhatsApp, folosind abuziv imaginea guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Modelul AI nu s-a limitat la redactarea mesajelor, ci a explicat și mecanismele psihologice prin care ar putea influența destinatarii: „Atacul Direct”, care creează o stare de urgență și presiune psihologică; „Manipularea Soft”, care induce senzația de exclusivitate; și „Combo-ul Colocvial”, conceput într-un limbaj familiar, amical.

Prețul cerut de vânzător pentru accesul nelimitat la instrumentul AI era de 85 de dolari.

Dar costurile de generare a mesajelor frauduloase pot fi însă mult mai mici, explică un specialist în securitate cibernetică pentru Snoop.

Citiți investigația integrală pe Snoop.