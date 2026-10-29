Investiție finalizată de 120 de milioane de euro la Spitalul „Marius Nasta”. Noua clădire încă nu a fost dată în folosință

Noua clădire a Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, investiție de 120 de milioane de euro, construită prin PNRR, a fost inaugurată joi în prezența premierului Luca Niculescu, a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, și a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, informează Agerpres.

„Este un spital construit de la zero, din fonduri europene, și care ajunge acolo unde îi este locul, în administrarea Institutului Marius Nasta. Am dorit să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a da românilor un mesaj cât se poate de clar, și anume că sănătatea reprezintă un element fundamental al dezvoltării noastre”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Noua clădire a spitalului are 115 paturi, dintre care 19 de terapie intensivă, și trei săli de operație, cu o infrastructură modernă.

Deocamdată, clădirea nu este funcțională, urmând ca personalul să fie relocat în noua clădire în perioada următoare.

„În perioada imediat următoare, echipa Ministerului Sănătății și conducerea Institutului ‘Marius Nasta’ vor colabora pentru organizarea transferului personalului medical și relocarea pacienților din vechea clădire, astfel încât activitatea medicală să continue în condiții de siguranță. Vreau să îi mulțumesc primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, pentru implicarea directă în implementarea acestui proiect, constructorului, conducerii institutului și echipei Ministerului Sănătății, care au contribuit la realizarea acestei investiții”, a afirmat ministrul Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Premierul Luca Niculescu, primarul Sectorului 4 Daniel Băluță, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete , fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila și fostul minsitru al Dezvoltării Cseke Attila la inaugurarea noii clădiri a Spitalului „Marius Nasta”/ Foto: Facebook – Alexandru Rogobete

Potrivit acestuia, noua clădire a Institutului „Marius Nasta” face parte din generația de spitale noi ale României, proiecte începute în anul 2022.

„Am spus mereu că România are nevoie de spitale noi, nu doar de promisiuni. Iar fiecare investiție finalizată înseamnă mai multă siguranță pentru pacienți, condiții mai bune pentru medici și încă un pas înainte pentru sistemul nostru de sănătate”, a mai susținut ministrul.