Investiție majoră în România pregătită de un grup chinez. Victoria Business Park, aproape de finalizare. Antreprenorii chinezi pot intra în topul celor mai mari proprietari de depozite din România

Intrarea în complexul Victoria Group din Afumați

Antreprenorii chinezi Lu Jun și Chan Edy se apropie de finalizarea parcului logistic Victoria Business Park, din comuna Afumați, un proiect major anunțat anterior de Profit.ro și care va fi amplasat chiar în spatele angro-ului Expo Market Doraly.

