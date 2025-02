Investiții în pizza și piscine. Schimbările din portofoliul lui Warren Buffett

Berkshire Hathaway, conglomeratul lui Warren Buffett, a publicat cel mai recent raport financiar. Cu mișcări surprinzătoare și dezangajare semnificativă în sectorul bancar.

Deoarece în state precum Texas și Florida, cererea de piscine este puternică, interesul lui Berkshire pentru acestea pare justificat.

Bere și pizza

Investiția Berkshire în rețeaua de pizza a crescut de la 549 milioane dolari la 1 miliard de dolari. Pizza Domino este considerată de mai mulți jucători de pe piață ca o companie de creștere stabilă, în ciuda problemelor cu care s-a confruntat. Azi, acțiunile și-au revenit iar compania pare să se reconecteze la o traiectorie de creștere.

În plus, Berkshire a investit peste 1,2 miliarde de dolari în Constellation Brands, cunoscută pentru mărcile sale de bere mexicane, precum Modelo, Pacifico și Corona. Această investiție rămâne interesantă datorită unei cereri solide de băuturi alcoolice, în ciuda concurenței altor băuturi.

Investițiile în acțiuni ale companiilor de pizza și bere se datorează în general celor doi manageri de portofoliu din Berkshire, Combs și Weschler.

Berkshire și -a lăsat participarea la Apple neschimbată, în valoare de 75 de miliarde de dolari, dar și -a redus pozițiile în Bank of America, Citigroup și Capital One Financial. Acțiunile bancare sunt printre principalii câștigători ai pieței bursiere în primele luni ale anului 2025. Se pare că l-au convins pe Buffett să-și marcheze profiturile.

Cel mai recent raport arată, de asemenea, că Berkshire și -a vândut toată participarea la Ulta Beauty, un magazin de produse cosmetice americane. Analiștii consideră că firmele care pariază pe industria de înfrumusețare ar putea continua să beneficieze de popularitatea rețelelor sociale cu adolescenții care folosesc produsele pentru a -și afirma identitatea. Centrele comerciale în care sunt magazinele de infrumusețare rămân locuri de întâlnire apreciate de tineri. Cu toate acestea, Berkshire a ajuns la concluzia că alte acțiuni oferă un potențial și mai atractiv

Scrisoarea anuală a lui Buffett

Ajustările portofoliului Berkshire sunt examinate îndeaproape de piețe, mai ales că compania are un flux de numerar de peste 300 de miliarde de dolari. Acest nivel ridicat de lichiditate atrage atenția investitorilor curioși să știe următoarele inițiative ale lui Buffett și ale echipei sale.

La sfârșitul lunii, Warren Buffett va publica celebra sa scrisoare anuală adresată acționarilor. Investitorii o urmăresc întotdeauna cu atenție, sperând să obțină mai mult context cu privire la ultimele modificări ale portofoliului Berkshire și să înțeleagă mai bine viziunea Buffett pe piețe. Având în vedere amploarea portofoliului de investiții ale conglomeratului lui Buffett, deciziile sale rămân un indicator cheie pentru întreaga lume financiară.