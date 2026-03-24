Investitorul legendar Michael Burry numește „kryptonita” lui Trump în războiul din Iran

Președintele Donald Trump, la Conferința membrilor republicani, pe 9 martie 2026, la în Florida.

Cea mai mare slăbiciune a președintelui american Donald Trump este teama sa de scăderea prețurilor acțiunilor pe Bursa de la New York, susține investitorul Michael Burry, citat de Business Insider.

„Piața bursieră este kryptonita lui Trump”, a subliniat investitorul imortalizat de filmul „The Big Short” din 2015.

Potrivit acestuia, scopul președintelui SUA în declanșarea războiului cu Iranul s-a transformat din „revoluție” în „pur și simplu să ieșim înainte ca piața să se prăbușească prea mult”. „Este păcat că americani au murit pentru asta”, a continuat Burry într-un mesaj publicat recent pe canalul său de pe Substack.

Burry a făcut comentariile la știrea că Trump lua în considerare „reducerea treptată” a campaniei militare americane împotriva Iranului, argumentând că aceasta a distrus deja capacitatea Teheranului de a produce rachete.

„Și petrolul iranian poate fi din nou vândut pentru că piața bursieră a scăzut”, a comentat Burry în nota sa, atașând o altă știre potrivit căreia SUA permiteau vânzarea produselor petrochimice iraniene care fuseseră deja încărcate pe nave, într-o încercare de a tempera creșterea prețurilor la petrol.

Mesaj ironic al lui Michael Burry

Într-o notă ulterioară, Burry a scris: „Trump dă acum un ultimatum privind Strâmtoarea Ormuz. I-ar plăcea să câștige asta înainte de deschiderea pieței. Ce s-a schimbat față de vineri, când războiul era, în esență, încheiat, nu sunt sigur”.

S&P 500, indicele de referință al bursei americane, a depășit la sfârșitul lui ianuarie pragul de 7.000 de puncte, o premieră istorică. De atunci, a scăzut cu aproximativ 6%, până sub 6.600 de puncte la închiderea de luni a Bursei de la New York.

Business Insider notează că merită menționat că declinul reflectă și o vânzare mai largă a acțiunilor companiilor de software precum Adobe, pe fondul temerilor investitorilor că clienții își vor anula abonamentele și vor folosi în schimb instrumente de inteligență artificială.

Conflictul dintre Iran, SUA și Israel a provocat perturbări majore ale fluxurilor de petrol și gaze naturale prin Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă esențială.

„Nimic altceva nu îl atinge” pe Trump, consideră investitorul din „The Big Short”

Împreună cu atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune, acest lucru a alimentat o creștere de 66% a cotației țițeiului Brent și un salt de aproape 60% pentru marca West Texas Intermediate, raportat la începutul acestui an.

Burry a mai spus anterior că „nimic altceva nu îl atinge” pe Donald Trump decât scăderea bursei americane.

Alți investitori au observat la rândul lor reticența președintelui SUA de a încasa reacții negative severe din partea pieței financiare la politicile sale și au început de ceva timp să parieze că acesta va renunța la măsurile care provoacă turbulențe majore.

Burry este cunoscut mai ales pentru faptul că a anticipat și a profitat de prăbușirea bulei imobiliare de la mijlocul anilor 2000, după ce pariul său contrarian masiv a fost relatat în cartea și filmul „The Big Short”.