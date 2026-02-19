Invitat de Trump în Consiliul pentru Pace, Belarus spune că nu a primit vizele de SUA pentru a putea participa la reuniunea inaugurală

Belarusul, un aliat apropiat al Rusiei, rar invitat la reuniuni internaţionale, a declarat joi că intenţiona să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, care s-a desfăşurat la Washington, dar nu a reuşit să obţină vizele necesare, relatează Reuters.

Belarus a fost mult timp supus sancţiunilor occidentale din cauza situaţiei drepturilor omului, iar măsurile punitive au fost intensificate după ce preşedintele Aleksandr Lukaşenko a permis ca teritoriul ţării sale să fie utilizat pentru invazia rusă în Ucraina.

Dar Donald Trump a făcut în ultima vreme demersuri diplomatice în direcţia Belarusului, renunţând la unele sancţiuni în schimbul eliberării unor deţinuţi politici.

Trump i-a trimis invitaţia lui Lukaşenko

Ministrul de externe al Belarusului, Maksim Rijenkov, urma să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, de la Washington, a precizat joi ministerul său, iar partea americană a fost informată în mod corespunzător, citează News.ro.

„Cu toate acestea, în ciuda îndeplinirii tuturor procedurilor necesare din partea noastră, nu au fost eliberate vize delegaţiei noastre”, a declarat ministerul belarus într-un comunicat.

„În această situaţie, se pune o întrebare legitimă: despre ce fel de pace şi ce fel de paşi vorbim dacă organizatorii nu pot nici măcar să îndeplinească formalităţile de bază pentru ca noi să participăm?”

Ministerul a declarat că invitaţia lui Trump de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace fusese iniţial trimisă preşedintelui Aleksandr Lukaşenko.

Lukaşenko, aflat la putere din 1994, a acceptat luna trecută să se alăture Consiliului pentru Pace – o invitaţie adresată de SUA ca parte a procesului de normalizare ce implică eliberarea deţinuţilor.

Trump l-a numit pe Lukaşenko un lider „foarte respectat” – o descriere ce contrazice opiniile liderilor opoziţiei belaruse din exil, care îl denunţă ca fiind un dictator.

Şi Rusia, care are cea mai apropiată relaţia cu Belarus, a primit invitaţia de a se alătura Consiliului pentru Pace, dar a şovăit să o accepte şi a spus că examinează această chestiune.

Reprezentanţi ai 47 de ţară au participat la reuniunea Consiliului propus de Trump în septembrie, când a anunţat planul său de a pune capăt războiului Israelului în Gaza. Ulterior, el a precizat că mandatul Consiliului se va extinde pentru a aborda şi alte conflicte din întreaga lume.