Invitat special la MasterChef. Pentru cine vor găti concurenții

Chef Sorin Bontea a dat de înțeles că doi actori români cunoscuți vor participa în emisiunea de marți pentru care concurenții vor pregăti preparate.

„Florin Piersic e unul dintre oamenii care nu mai au nevoie de niciun fel de prezentare. Un om, un actor cu o energie cum rar întâlnești, iar pentru noi a fost o onoare să-i gătim. Mâine îi dedicăm o ediție specială la MasterChef”, a scris Bontea într-un mesaj pe Facebook.

El a publicat o imagine în care apar actorii Dorel Vișan (89 de ani), Florin Piersic (90 de ani), alături de colegii de emisiune, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Printre oaspeții care vor veni la masa la MasterChef se mai numără Cosmin Seleși, regizorul Tudor Giurgiu și criticul de film Irina Margareta Nistor

„Un omagiu adus unuia dintre cei mai iubiți și apreciați actori ai țării, Florin Piersic!”, au anunțat reprezentanții emisiunii de la PRoTV.