Invocând modelul New Yorkului, Cătălin Drulă vizează o lovitură pentru primarii de sector și ai localităților de lângă București

Candidatul USR la funcția de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, invocă modelul orașului New York și spune că „experimentul celor 6 orașe introdus în 2001 de Adrian Năstase ca să îi ia atribuții primarului Băsescu trebuie să se încheie”. Astfel, Drulă propune două măsuri concrete pentru dezvoltarea Bucureștiului.

„Orașul New York e de vreo 4 ori mai mare decât Bucureștiul. Și, totuși, e condus de un singur primar și de o singură primărie. Închipuiți-vă că în Lower Manhattan unul ar pune palmieri, în Eastern Brooklyn altul pune pavele și betonează în jurul copacilor, iar în Queens îl lovește talentul pe un boss local cu fântânile cântătoare. Nu prea are sens, nu-i așa?”, a scris candidatul USR miercuri, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

„Ei au făcut reforma guvernării consolidate, adică o singură primărie, în 1898. E timpul să o facem și noi”, mai afirmă Drulă.

El susține că implementarea referendumului propus de Nicușor Dan și aprobat anul trecut de bucureșteni este primul pas care trebuie făcut și propune „o singură regiune București-Ilfov”, cu un edil unic.

Ce spune Cătălin Drulă:

Bucureștenii o vor, au spus-o clar la referendumul de anul trecut: buget unic metropolitan, urbanism și planificare unică. Experimentul celor 6 orașe introdus în 2001 de Adrian Năstase ca să îi ia atribuții primarului (Traian) Băsescu trebuie să se încheie.

Pasul 1, imediat: implementarea referendumurilor.

Pasul 2, pentru 2028: reforma administrativă, o singură regiune București-Ilfov cu un singur primar.

Doar așa ne putem atinge potențialul de metropolă.”

Zohran Mamdani, un tânăr democrat de 34 de ani, membru al legislativului din New York, care s-a transformat într-o voce electrizantă pentru localnicii nemulțumiți de costul ridicat de trai și de garda veche de politicieni, a devenit marți al 111-lea primar al metropolei americane.

Tânărul politician democrat s-a impus în alegerile din New York cu un mesaj axat pe reducerea costului de trai și accesul newyorkezilor la servicii publice, transmis unei coaliții diverse de alegători, care a energizat tinerii și imigranții. Victoria a venit în ciuda președintelui american Donald Trump, a îndoielilor multora din Partidul Democrat și a opoziției liderilor de afaceri din capitala financiară a lumii.

Victoria lui Mamdani, obținută cu voturi din tot orașul, din zonele gentrificate din Brooklyn până la enclavele de imigranți din clasa muncitoare din Queens, a încheiat triumfător una dintre cele mai remarcabile răsturnări politice din istoria New York-ului și a adus un democrat socialist la primăria orașului simbol al SUA, au comentat marți NYT și Reuters.

Și Băluță vrea ca o localitate din Ilfov să facă parte din București

În aprilie anul acesta, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a spus că orașul Popești-Leordeni din județul Ilfov ar trebui să facă parte din București, deci din Sectorul 4.

„Din punctul meu de vedere, întreaga zonă Popești-Leordeni ar trebui să fie parte integrantă a Bucureștiului, deci a Sectorului 4. Sper că, la un moment dat, acest lucru să se întâmple”, a răspuns edilul, într-un clip video publicat pe contul lui de TikTok, unui internaut care l-a întrebat pe Băluță dacă noua zonă din Popești-Leordeni (Popești Vest) va face parte, la un moment dat, din Sectorul 4 al Capitalei, potrivit b365.ro.