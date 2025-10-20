Ioana Timofte, fosta șefă de la „Controlul Cazanelor” și nepoata unui fost șef SRI, a fost trimisă în judecată pentru mită. Șpagă mascată în 10 sejururi în străinătate

Ioana Timofte a fost trimisă în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată, anunță instituția într-un comunicat. Fosta șefă de la „Controlul Cazanelor” este acuzată că a primit mită sejururi în destinații din Grecia, Spania, Italia şi Turcia, în valoare de peste 586.000 de lei şi aproape 40.000 de euro.

Ioana Timofte este nepoata lui Radu Timofte, care a fost șef al SRI în perioada 2001-2006.

În același dosar, au fost trimise în judecată alte şase persoane, angajate în cadrul CNCIR SA şi persoane din cercul relaţional al fostei directoare, fiecare pentru instigare sau complicitate la luare de mită.

„TIMOFTE IOANA, la data faptei director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R. S.A.), pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale) și a altor alți șase inculpați, angajați în cadrul C.N.C.I.R. SA și persoane din cercul relațional al inculpatei, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare sau complicitate la luare de mită”, a transmis DNA, într-un comunicat.

DNA o acuză pe Ioana Timofte că, în perioada când a fost directoarea Companiei pentru Controlul Cazanelor, a încheiat ilegal contracte de dezvoltare profesională cu două firme, în schimbul cărora a primit 10 sejururi în destinații din Grecia, Spania, Italia și Turcia.

„În calitate de director general al C.N.C.I.R. S.A., inculpata Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya)”, anunță DNA, într-un comunicat.

Pentru a masca faptele, Timofte a simulat organizarea unor cursuri de formare profesională pentru angajați în străinătate.

„Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai C.N.C.I.R. (sejururi organizate și plătite din bugetul C.N.C.I.R. S.A.), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare”, spune DNA.

„Activitatea infracțională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională. În vederea confiscării speciale a echivalentului foloaselor necuvenite pretins a fi primite de inculpați, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și bani deținute de fiecare inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București.