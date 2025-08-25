Ionuț Moșteanu, la Kiev: Vom colabora cu Ucraina pentru dezvoltarea de armament / Banii vor veni din programul european SAFE de 150 mld. euro

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, aflat în vizită la Kiev, a discutat cu omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal, despre o cooperare româno-ucraineană în ce privește producția militară în cadrul programului european SAFE în care sunt alocate 150 miliarde de euro.

„M-am întâlnit astăzi cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toții, despre viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război”, a scris Moșteanu pe pagina sa de Facebook.

„Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a adăugat el.

„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a mai spus Moșteanu.

Ce este programul SAFE

Consiliul European a adoptat în luna mai a acestui an regulamentul prin care poate fi aplicat instrumentul „Acțiune în domeniul securității pentru Europa” (SAFE), un program de 150 de miliarde de euro pentru creșterea cheltuielilor de apărare a blocului comunitar.

SAFE va sprijini statele membre care doresc să investească în producția industrială de apărare prin achiziții publice comune, concentrându-se asupra capacităților prioritare.

Programul va finanța investiții urgente și la scară largă în baza industrială și tehnologică de apărare europeană. În plus, SAFE va permite UE să sprijine în continuare Ucraina prin asocierea industriei sale de apărare la instrument încă de la început.