Prințul exilat al Iranului, Reza Pahlavi, le-a spus protestarilor ce să facă. „Președintele Trump este gata să vă ajute”

Fiul ultimului șah al Iranului, prințul Reza Pahlavi, le-a transmis iranienilor că îi susține în demersul lor de protesta împotriva regimului și că întreaga lume apreciază „revoluția națională”, îndemnându-i să continue manifestările începute în urmă cu două săptămâni.

„Să știți că nu sunteți singuri. Compatriotii voștri din întreaga lume vă susțin cu mândrie, după cum probabil ați văzut din imaginile difuzate la televizor, care arată prezența lor numeroasă și răspândită. Astăzi, lumea întreagă susține revoluția voastră națională și vă admiră curajul. În special președintele Trump, în calitate de lider al lumii libere, a observat cu atenție curajul vostru de nedescris și a anunțat că este gata să vă ajute. Nu părăsiți străzile. Inima mea este alături de voi. Știu că voi fi alături de voi în curând”, a scris Pahlavi într-un mesaj pe X, unde a publicat și un clip video.

بدانید که تنها نیستید. هم‌میهنان‌تان در سراسر جهان، صدای شما را با افتخار فریاد می‌زنند که حتما تصاویر حضور پرشمار و گسترده آنها را از طریق صفحه تلویزیون می‌بینید. دنیا امروز کنار انقلاب ملی شما ایستاده است و شهامت شما را تحسین می‌کند. به‌ویژه پرزیدنت ترامپ، به عنوان رهبر جهان… pic.twitter.com/D3JjErJ7QM — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

Pahlavi urmează să participe marți la un eveniment în Mar-a-Lago, Florida, dar echipa sa a subliniat că nu i s-a acordat încă o întâlnire cu Trump și că acest eveniment nu are legătura cu echipa liderului SUA, potrivit The Guardian.

Fiul exilat al monarhului detronat al Iranului, care trăiește în SUA, spune că prezența protestatarilor pe străzi a „slăbit grav regimul represiv” al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Indicațiile date protestarilor

Pahlavi susține că are informații potrivit cărora Republica Islamică „se confruntă cu o lipsă acută de mercenari” pentru a face față milioanelor de iranieni care ies în stradă. De asemenea, afirmă că mai multe persoane în rândul forțele de securitate au ignorat ordinele de a înăbuși protestele.

Pahlavi a făcut, totodată, un nou apel către iranieni și a chemat din nou oamenii în stradă, duminică, de la ora locală 18.

„Vă rog pe toți să mergeți pe străzile principale ale orașelor în grupuri, împreună cu prietenii și membrii familiei. Pe parcurs, nu vă despărțiți unii de alții și nu vă îndepărtați de mulțime. Și nu mergeți pe străzi secundare care v-ar putea pune viața în pericol”, i-a sfătuit el.

Zeci de morți în Iran. „Cadavre îngrămădite”

Protestele în Iran au continuat pentru a 14-a seară, cu forțele de securitate iraniene care au folosit forța letală împotriva protestatarilor din toată țara.

Imaginile din Teheran și Kahrizak au arătat zeci de cadavre în saci mortuari, iar martorii au declarat pentru CNN că au văzut „cadavre îngrămădite” în spitale.

Aceste violențe au loc în timp ce regimul a oprit aproape complet accesul la internet, potrivit presei iraniene.

Protestele izbucnite pe 28 decembrie 2025, ca reacție la inflația galopantă, s-au extins în peste 100 de orașe, devenind cea mai mare provocare pentru regimul de la Teheran din ultimii ani.

Sâmbătă seară, forțele de securitate au trans în manifestanți, primele date indicând victime în masă, relatează Iran International.

Trump ia în calcul un atac în Iran

Israelul se află în stare de alertă maximă în cazul unei posibile intervenții a SUA pentru a sprijini mișcarea de protest la nivel național din Iran, au declarat surse familiarizate cu problema pentru Reuters.

Președintele american, Donald Trump, a fost informat în ultimele zile cu privire la noi opțiuni de atac militar împotriva Iranului, potrivit The New York Times.

Iranul l-a avertizat duminică pe președintele Donald Trump că orice atac al SUA va duce la riposta Teheranului împotriva Israelului și a bazelor militare regionale ale SUA, considerate „ținte legitime”, a declarat președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, în fața Parlamentului.

„În cazul unui atac militar al SUA, atât Israelul, cât și centrele militare și navale ale SUA vor fi ținta noastră legitimă”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf.

„În cadrul apărării legitime, nu ne considerăm limitați la a reacționa după o acțiune și le spunem lui Trump și aliaților săi din regiune să nu facă o greșeală”, a adăugat Ghalibaf, care l-a catalogat pe Trump „delirant”, conform Iran International.

Președintele Donald Trump a amenințat în repetate rânduri în ultimele zile că va interveni și a avertizat conducătorii Iranului să nu folosească forța împotriva demonstranților. Sâmbătă, Trump a declarat că SUA sunt „gata să ajute”.