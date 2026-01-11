Iranul stă pe un butoi de pulbere. Trump ia în calcul un atac, Israelul este în stare de alertă maximă. Teheranul avertizează Washingtonul cu riposta

Imagine ilustrativă cu un bombardier strategic B-2 Spirit al SUA lansând o bombă „bunker buster” ca cele despre care presa americană spune că au fost folosite în atacul asupra instalațiilor nucleare iraniene în iunie 2025. Foto: captură X

Israelul se află în stare de alertă maximă în cazul unei posibile intervenții a SUA pentru a sprijini mișcarea de protest la nivel național din Iran, au declarat surse familiarizate cu problema pentru Reuters. Președintele american, Donald Trump, a fost informat în ultimele zile cu privire la noi opțiuni de atac militar împotriva Iranului, potrivit The New York Times.

Iranul l-a avertizat duminică pe președintele Donald Trump că orice atac al SUA va duce la riposta Teheranului împotriva Israelului și a bazelor militare regionale ale SUA, considerate „ținte legitime”, a declarat președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, în fața Parlamentului.

„În cazul unui atac militar al SUA, atât Israelul, cât și centrele militare și navale ale SUA vor fi ținta noastră legitimă”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf.



„În cadrul apărării legitime, nu ne considerăm limitați la a reacționa după o acțiune și le spunem lui Trump și aliaților săi din regiune să nu facă o greșeală”, a adăugat Ghalibaf, care l-a catalogat pe Trump „delirant”, conform Iran International.

Reacția de la Teheran a venit în contextul în care Reuters a relatat că Israelul este în stare de alertă maximă în cazul unei eventuale intervenții a SUA în Iran, după ce autoritățile de acolo au început să se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani, potrivit trei surse israeliene bine informate.

Președintele Donald Trump a amenințat în repetate rânduri în ultimele zile că va interveni și a avertizat conducătorii Iranului să nu folosească forța împotriva demonstranților. Sâmbătă, Trump a declarat că SUA sunt „gata să ajute”.

Trump ia în calcul un atac asupra Iranului

Președintele SUA a fost informat în ultimele zile cu privire la noi opțiuni de atac militar împotriva Iranului, întrucât ia în considerare să răspundă la represiunea Republicii Islamice împotriva protestatarilor, au declarat mai mulți oficiali american pentru The New York Times.

Trump nu a luat încă o decizie finală, dar ia în considerare serios autorizarea unui atac ca răspuns la represiunea mortală împotriva protestelor.

I-au fost prezentate mai multe opțiuni, inclusiv atacuri asupra țintelor non-militare din Teheran, au declarat pentru NYT surse care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta conversații confidențiale.

Întrebată despre planificarea unor posibile atacuri, Casa Albă a făcut referire la comentariile publice și postările pe rețelele de socializare ale liderului american.

Discuții Israel-SUA

Sursele, care au participat la consultările de securitate israeliene din weekend, nu au dat detalii despre ce înseamnă în practică starea de alertă maximă a Israelului. Israelul și Iranul au purtat un război de 12 zile în iunie, în care SUA s-au alăturat Israelului în lansarea de atacuri aeriene.

Anul trecut, forțele armate ale SUA au atacat trei uzine nuclearea din Iran în cadrul operațiunii „Midnight Hammer”, folosind în bombardamente avioanele B-2 care au transportat proiectile de tipul „bunker buster”.

Într-o convorbire telefonică sâmbătă, premierul israelian Benjamin Netanyahu și secretarul de stat american Marco Rubio au discutat despre posibilitatea unei intervenții a SUA în Iran, potrivit unei surse israeliene care a fost prezentă la conversație.

Un oficial american a confirmat că cei doi au vorbit, dar nu a precizat ce subiecte au discutat.

Israelul nu a dat semne că ar dori să intervină în Iran, în contextul în care protestele cuprind țara, iar tensiunile dintre cei doi dușmani de moarte sunt ridicate din cauza îngrijorărilor israeliene cu privire la programele nucleare și balistice ale Iranului.

Într-un interviu acordat revistei Economist și publicat vineri, Netanyahu a declarat că Iranul ar avea de suferit consecințe teribile dacă ar ataca Israelul. Făcând aluzie la proteste, el a spus: „În ceea ce privește restul, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă în interiorul Iranului”.