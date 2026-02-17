Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA

Iranul va închide parțial Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală de aprovizionare globală cu petrol, a relatat marți presa de stat de la Teheran, în timp ce o delegație guvernamentală purta discuții cu Statele Unite privind programul nuclear iranian, Washingtonul trimițând o forță militară în Golf pentru a presa Republica Islamistă să facă concesii, transmite Reuters.

Președintele american Donald Trump a declarat că „schimbarea de regim” la Teheran ar putea fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla, în timp ce ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a spus marți că orice încercare a Statelor Unite de a-i înlătura guvernul va eșua.

Chiar în momentul în care discuțiile începeau la Geneva, presa de stat iraniană a relatat că anumite părți ale strategicii Strâmtori Hormuz vor fi închise timp de câteva ore din cauza „măsurilor de securitate”, în timp ce Gardienii Revoluției, forța de elită a Iranului, desfășoară exerciții militare în zonă.

Teheranul a amenințat în trecut că va închide strâmtoarea pentru navigația comercială în cazul în care va fi atacat, o măsură care ar bloca aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol și ar duce la creșterea prețurilor țițeiului.

Negocieri între SUA și Iran la Geneva

Emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au participat la discuțiile de la Geneva, care sunt mediate de Oman, alături de ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

„Am intrat în anumite detalii legate atât de ridicarea sancțiunilor, cât și de chestiunile nucleare”, a declarat pentru presa de stat Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, în timp ce discuțiile între cele două părți erau în desfășurare.

„Suntem pregătiți să continuăm aceste discuții atât timp cât va fi nevoie; problemele sunt complicate. Nu există încredere între cele două părți, trebuie să continuăm negocierile în aceste condiții”, a adăugat el.

Baghaei a afirmat că punctele de vedere ale Teheranului privind dosarul nuclear, ridicarea sancțiunilor economice și cadrul unui eventual acord au fost transmise părții americane.

Presa iraniană de stat a transmis că a doua rundă de negocieri s-ar fi încheiat.

Anterior, Trump a spus că va fi implicat „indirect” în discuțiile de la Geneva și că este convins că Teheranul dorește să ajungă la un acord.

„Nu cred că își doresc consecințele faptului de a nu încheia un acord”, le-a declarat Trump luni reporterilor aflați la bordul Air Force One. „Am fi putut avea un acord în loc să trimitem bombardierele B-2 pentru a le distruge potențialul nuclear. Și a trebuit să trimitem B-2-urile”, a adăugat el, referindu-se la atacul lansat de SUA asupra siturilor nucleare din Iran în vara anului trecut.

Situație tensionată pentru conducerea Republicii Islamice

De la loviturile din iunie 2025, puterea clericilor islamici care conduc Iranul a fost slăbită de proteste de stradă uriașe, reprimate cu prețul a mii de vieți. Protestele au izbucnit pe fondul crizei costului vieții, alimentată parțial de sancțiunile internaționale care au sufocat veniturile Iranului din exporturile de petrol.

La scurt timp după începerea discuțiilor, presa iraniană l-a citat pe Khamenei, în vârstă de 86 de ani, spunând că Washingtonul nu poate forța înlăturarea guvernului său. Republica este condusă de clerici încă de la Revoluția Islamică din 1979.

„Președintele SUA spune că armata lor este cea mai puternică din lume, dar cea mai puternică armată din lume poate fi uneori lovită atât de tare încât să nu se mai poată ridica”, a afirmat el în declarații publicate de presa iraniană.

Washingtonul a încercat să extindă aria negocierilor și la chestiuni non-nucleare, precum stocul de rachete al Iranului. Teheranul afirmă că este dispus doar să discute limitări ale programului său nuclear – în schimbul relaxării sancțiunilor – și că nu va renunța complet la îmbogățirea uraniului și nici nu va discuta despre programul său de rachete.

Khamenei a reiterat poziția Iranului potrivit căreia considerabilul său arsenal de rachete nu este negociabil și că tipul și raza de acțiune ale acestora nu au nicio legătură cu Statele Unite.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat marți pentru Reuters că succesul discuțiilor de la Geneva depinde de faptul ca SUA să nu formuleze cerințe nerealiste și de seriozitatea oficialilor americani în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor sufocante impuse împotriva economiei iraniene.