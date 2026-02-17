Iranul amenință SUA chiar în prima zi a discuțiilor de la Geneva: „Avem o armă capabilă să scufunde portavionul din Golf”

În timp ce diplomații se așază la masa tratativelor în Elveția, tensiunile dintre Teheran și Washington ating un punct critic. Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a amenințat direct cu scufundarea portavioanelor americane din Golful Persic, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Auzim neîncetat că Statele Unite au trimis o navă de război către Iran”, a declarat într-un discurs Ali Khamenei. „O navă de război este cu siguranţă o armă periculoasă, dar arma capabilă s-o scufunde este şi mai periculoasă”, a ameninţat el.

Liderul suprem iranian a mai spus că Donald Trump nu va reuşi să distrugă Republica islamică, a dat asigurări Ali Khamenei.

„Într-unul dintre discursurile sale recente, preşedintele american a spus că, de 47 de ani, America n-a reuşit să distrugă Republica islamică. Vă spun că nici voi nu veţi reuşi”, a subliniat liderul iranian.

Avertismentele sale vin în timp ce la Geneva au început negocierile dintre Iran și Statele Unite și ca reacție la mobilizarea navală masivă ordonată de administrația Trump.

Înainte de începerea negocierilor de la Geneva, CNN a relatat, citând oficiali americani, că armata SUA a mobilizat forțe aeriene și navale în Orientul Mijlociu pentru a intimida Teheranul și a pregătit opțiuni de atac în cazul eșecului discuțiilor.

De săptămâni întregi, Donald Trump amenință Iranul cu acțiuni militare, avertizând că va ordona un atac dacă uciderea protestatarilor nu încetează. Vineri, președintele american a declarat că schimbarea regimului „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla” în Iran.

Discuțiile din Elveția vizează limitarea programului nuclear iranian, în condițiile în care președintele Trump cere oprirea totală a îmbogățirii uraniului. Delegația americană în Elveția este condusă de trimișii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, în timp ce Iranul este reprezentat de ministrul de externe Abbas Araghchi.

Iranul se confruntă cu o criză de legitimitate fără precedent, după ce reprimarea violentă a protestelor antiguvernamentale de la începutul anului 2026 s-a soldat cu mii de victime și mii de arestări.