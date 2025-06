Iranul a discutat direct cu un oficial al lui Trump de mai multe ori, după ce Israelul și-a lansat bombardamentele / Netanyahu anunță un „dublu obiectiv”

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, au discutat telefonic de mai multe ori după ce Israelul și-a lansat vineri campania de atacuri aeriene asupra facilităților nucleare și militare ale Iranului, în încercarea de a găsi o soluție diplomatică, scrie joi Reuters, citând surse diplomatice.

Conform acestora, poziția exprimată de ministrul iranian a fost că Teheranul nu va reveni la negocierile cu SUA asupra programului nuclear iranian decât dacă Israelul încetează bombardamentele asupra Iranului.

Discuțiile au abordat de asemenea o propunere a SUA transmisă Iranului la sfârșitul lunii mai și care se referă la crearea unui consorțiu regional care să îmbogățească uraniu pentru Iran în afara acestei țări, o ofertă pe care Teheranul a respins-o până acum, considerând că dreptul său de a îmbogăți uraniu în scopuri energetice proprii nu este negociabil, notează Agerpres.

Totuși, conform surselor Reuters, discuțiile telefonice desfășurate săptămâna aceasta între emisarul american și ministrul iranian au fost cele mai substanțiale de când Iranul și SUA au început în aprilie negocierile asupra programului nuclear iranian.

Un diplomat apropiat Teheranului afirmă că Araqchi i-a spus lui Witkoff că Teheranul „ar putea da dovadă de flexibilitate în problema nucleară” dacă Washingtonul ar face presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt atacurilor aeriene.

Trump a aprobat planurile pentru o operațiune militară

În acest timp, potrivit mai multor publicații americane, printre care CBS News și The Wall Street Journal, președintele american Donald Trump a aprobat planurile ce i-au fost propuse pentru o operațiune militară în care SUA să se alăture Israelului în campania de bombardamente împotriva Iranului, dar nu a luat încă o decizie finală.

Miza implicării SUA în bombardamentele lansate vineri de Israel asupra Iranului este legată în special de lovirea instalațiilor nucleare iraniene amplasate în subteran, mai ales uzina de îmbogățire a uraniului de la Fordo.

Pentru a lovi această instalație, care se află la circa o sută de metri sub un munte, Israelul are nevoie de bombe puternice anti-buncăr GBU-57, deținute numai de SUA și care în plus pot fi lansate numai de bombardierele americane B-2, de care aviația israeliană nu dispune, așadar o asemenea operațiune necesită implicarea directă a SUA.

Trump a menținut miercuri ambiguitatea asupra unei implicări militare directe a SUA în campania militară israeliană împotriva Iranului, dar a semnalat că „este prea târziu” pentru negocieri cu Iranul și a descris această țară ca fiind practic înfrântă militar după ce atacurile israeliene i-ar fi distrus apărarea antiaeriană.

„Probabil o voi face, probabil nu. Vreau să spun, nimeni nu știe ce voi face”, a răspuns Trump unei întrebări primite din partea presei în fața Casei Albe referitoare la un eventual atac american asupra Iranului.

Bombardamentele israeliene au avariat grav uzina de îmbogățire a uraniului de la Natanz, unde Iranul produce uraniu cu o puritate de 60%, aproape de nivelul de 90% necesar pentru utilizarea într-o armă nucleară.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat marți că Israelul a reușit să lovească halele subterane ale uzinei de la Natanz. De asemenea, patru clădiri ale uzinei de conversie de la Isfahan au fost avariate.

Netanyahu: „Obiectivul nostru este dublu: sectorul nuclear și rachetele balistice”

Armata israeliană a anunțat joi că a efectuat noi lovituri aeriene asupra mai multor instalații nucleare iraniene, în special cele de la Natanz, Isfahan și Arak, în cea din urmă fiind operațional un reactor cu apă grea.

Un purtător de cuvânt militar israelian anunțase joi de asemenea atacarea singurei centrale atomoelectrice iraniene, cea de la Bushehr, declarație ulterior infirmată atât de un oficial israelian cât și de unul iranian. Rusia, care a detașat sute de lucrători la centrala de la Bushehr, a avertizat că o eventuală lovire a acestei centrale situate pe țărmul Golfului Persic riscă să producă o catastrofă similară celei de la Cernobîl.

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a declarat miercuri că țara sa nu va negocia cu Iranul și că Israelul va continua campania de bombardamente până la atingerea obiectivelor, respectiv neutralizarea programului nuclear iranian și a stocurilor iraniene de rachete balistice, lansate în continuare de Iran asupra Israelului ca represalii.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis la rândul său, la o conferință de presă joi, că Israelul nu se va opri până la atingerea acestor obiective.

„Obiectivul nostru este dublu: sectorul nuclear și rachetele balistice. Le vom face să dispară. Suntem pe cale să încheiem această amenințare”, spus el, în timp ce armata israeliană susține că a distrus deja circa două treimi din lansatoarele iraniene de rachete balistice.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) afirmă că nu are dovezi conform cărora Iranul ar lucra la producerea unei arme nucleare, deși a avertizat că nu poate garanta că programul nuclear al Iranului este exclusiv pașnic atât timp cât Teheranul nu răspunde la mai multe întrebări.

Unii comentatori cred însă că un alt obiectiv major al Israelului și SUA este o schimbare de regim la Teheran.

Trump a afirmat marți că Statele Unite știu exact unde „se ascunde” liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și că acesta ar putea fi o țintă ușoară pentru SUA și Israel, dar cel puțin deocamdată îl vor lăsa în viață.