Iranul a eliberat un tânăr franco-german reținut pentru „spionaj”. Parisul negociază un schimb de prizonieri

Iranul a eliberat un tânăr de 19 ani cu dublă cetățenie franco-germană, la câteva zile după ce a renunțat la acuzațiile de spionaj formulate împotriva lui, a anunțat ministrul francez de externe, conform The Guardian.

„Lennart Monterlos este liber”, a scris Jean-Noel Barrot pe platforma X. Potrivit unor surse citate de AFP, el urmează să se întoarcă în Franța joi.

Monterlos a fost arestat pe 16 iunie, în orașul Bandar Abbas din sudul Iranului, în a treia zi a scurtului război dintre Iran și Israel. El călătorea singur cu bicicleta prin Iran, într-un tur din Europa spre Asia, și se pregătea să treacă granița în Afganistan.

Luni, autoritățile judiciare iraniene au anunțat că renunță la acuzațiile de spionaj.

Franța, care are mai mulți cetățeni încarcerați în Iran, a condamnat reținerea lui Monterlos, calificând-o drept arbitrară. Se estimează că Iranul are aproximativ 20 de cetățeni europeni în detenție.

Cuplul francez Cécile Kohler și Jacques Paris, acuzați că au spionat în favoarea Israelului, sunt încarcerați în Iran de aproape trei ani și jumătate și riscă pedeapsa cu moartea.

„Nu i-am uitat pe Cécile Kohler și Jacques Paris, a căror eliberare imediată o cerem”, a declarat Barrot.

Kohler și Paris, aflați în ultima zi a unei vacanțe turistice în mai 2022, ar urma să facă parte dintr-un posibil schimb de prizonieri cu o femeie iraniană deținută în Franța.

Mahdieh Esfandiari a fost arestată în Franța în februarie, fiind acuzată de promovarea terorismului pe rețelele sociale, potrivit autorităților franceze. Iranul a calificat de mai multe ori detenția sa drept arbitrară, dar susține că cei doi francezi spionau în numele Israelului.

Au existat însă semnale pozitive privind un schimb de prizonieri, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi afirmând luna trecută că un acord se află „în faza finală”.

Barrot a declarat luni, într-un interviu pentru presă, că „există perspective solide de a-i putea aduce acasă în săptămânile următoare”.

În martie, francezul Olivier Grondeau, reținut în Iran din octombrie 2022, a fost eliberat.