Iranul a executat un bărbat acuzat că a spionat pentru Mossad, în contextul războiului de 12 zile cu Israelul

Iranul a executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea agenției de informații a Israelului, a anunțat duminică sistemul judiciar, acesta fiind cel mai recent caz dintr-o serie de execuții care au urmat războiului de 12 zile din iunie dintre cele două țări, potrivit AFP.

„Execuția acestui spion… a fost dusă la îndeplinire după confirmarea sentinței de către Curtea Supremă și respingerea cererii de grațiere, în închisoarea din Qom”, a declarat Kazem Mousavi, președintele Curții de Justiție din provincia Qom, citat de site-ul Mizan Online al autorităților judiciare.

Identitatea bărbatului, spânzurat sâmbătă în orașul sfânt Qom, situat la sud de Teheran, nu a fost făcută publică imediat.

Potrivit autorităților iraniene, suspectul ar fi început să ia legătura cu serviciile de informații israeliene în octombrie 2023 și a fost arestat între ianuarie și februarie 2024.

Anchetatorii au declarat că acesta a mărturisit că a colaborat cu Mossad și că a transmis online informații confidențiale.

La începutul lunii, șase bărbați au fost executați în provincia Khuzestan pentru presupuse acte de terorism, la mai puțin de o săptămână după ce un alt bărbat, descris drept unul dintre principalii spioni ai Israelului, a fost spânzurat.

Un alt individ, identificat ca Roozbeh Vadi, a fost, de asemenea, executat sub acuzația că ar fi transmis informații despre un om de știință din domeniul nuclear ucis în timpul conflictului.

Republica Islamică, care aplică pedeapsa cu moartea prin spânzurare, este al doilea cel mai activ stat din lume în privința execuțiilor, după China, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International.

Separat, Gardienii Revoluției au anunțat că cel puțin patru lideri tribali au fost uciși într-un atac în provincia sud-estica Sistan-Baluchistan.

Gărzile au atribuit atacul unor „grupări mercenare afiliate regimului israelian”, fără a preciza însă exact despre ce organizație ar fi vorba.

Autoritățile iraniene acuză frecvent grupările militante active în această provincie instabilă că ar avea legături cu Israelul și le desemnează drept organizații teroriste, notează sursa citată.

FOTO: Borna Mirahmadian | Dreamstime.com