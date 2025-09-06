Iranul a executat un bărbat acuzat că a ucis un ofițer la protestele izbucnite după moartea tinerei Mahsa Amini, arestată pentru că nu purta corect vălul islamic

Iranul a executat sâmbătă un bărbat acuzat că a ucis un ofițer de securitate în timpul protestelor izbucnite după moartea Mahsei Amini, în 2022, a transmis site-ul Mizan al sistemului judiciar, potrivit Reuters. Mahsa Amini a murit la vârsta de 22 de ani, în septembrie, după ce a trecut prin momente de teroare în urma arestării de către Poliţia Moravurilor, la Teheran, care-i reproşa că a încălcat codul vestimentar strict impus femeilor, obligate să poarte văl.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că autoritățile se bazează adesea pe mărturisiri forțate, obținute sub tortură, pentru a condamna protestatarii.

Sursa citată a precizat că Mehran Bahramian s-a numărat printre atacatorii unui vehicul al forțelor de securitate, în zona Semirom din provincia Isfahan, atac în urma căruia ofițerul Mohsen Rezai a fost împușcat mortal, în decembrie 2022. Alți câțiva au fost răniți, a adăugat sursa.

Execuția de sâmbătă ridică la cel puțin 10 numărul persoanelor spânzurate pentru implicarea în protestele izbucnite la jumătatea lui septembrie 2022, după ce Mahsa Amini, o tânără de 22 de ani, a murit în custodia Poliției Moravurilor pentru că ar fi încălcat regulile stricte care le impun femeilor să-şi acopere părul cu hijab sau cu un văl.

Moartea ei a declanșat manifestații la nivel național sub sloganul „Femeie, Viață, Libertate”.

Organizațiile pentru drepturile omului au precizat că fratele lui Bahramian, Fazel, a fost de asemenea condamnat la moarte pentru aceleași acuzații, iar un alt frate, Morad Bahramian, a fost ucis de forțele de securitate în timpul protestelor din 2022.

Potrivit Amnesty International, mărturisirile obținute prin bătăi, izolare prelungită și amenințări la adresa deținuților și familiilor lor sunt folosite în mod obișnuit ca probe în instanță.