Iranul a lovit două dintre cele mai mari fabrici de aluminiu din lume și amenință acum universitățile americane din Golf

Iranul a spus duminică dimineață că a atacat două dintre cele mai importante fabrici de aluminiu din lume, situate în Bahrain și în Emiratele Arabe Unite, generând temeri privind o nouă dimensiune a perturbării economiei mondiale după o lună de război în Orientul Mijlociu, transmite AFP.

Într-un conflict care nu dă niciun semn de dezescaladare, Iranul și Israelul continuă să se lovească reciproc duminică, iar mai multe țări din Golf au raportat din nou atacuri iraniene asupra teritoriilor lor. Sâmbătă, rebelii houthi din Yemen au deschis un nou front în război, lansând două atacuri împotriva Israelului.

Gardienii Revoluției din Iran au revendicat prin intermediul postului de radio-televiziune de stat Irib atacurile cu rachete și drone care au avariat sâmbătă fabricile Aluminium Bahrain (Alba) și Emirates Global Aluminium (Ega).

„Pagube importante”

Fabrica Alba, una dintre cele mai mari din lume, anunțase deja pe 15 martie închiderea a 19% din capacitățile sale de producție pentru a face față perturbărilor de aprovizionare cauzate de blocarea de către Iran a strategicului strâmtorii Ormuz.

Duminică, compania a confirmat că doi dintre angajații săi au fost ușor răniți în atacul iranian și a declarat că evaluează amploarea pagubelor din fabrica sa.

Sâmbătă, Ega a anunțat la rândul său că fabrica sa din Al Taweelah, din Abu Dhabi, unul dintre cele două unități ale sale din Emiratele Arabe Unite, a suferit „pagube importante” în urma unui atac care a făcut șase răniți.

Aceste două companii „datorită investițiilor și participărilor companiilor americane, joacă un rol important în aprovizionarea industriilor militare ale armatei americane”, au afirmat Gardienii Revoluției, adăugând că au lovit ca represalii la atacurile americano-israeliene împotriva infrastructurilor industriale din Iran.

Amenințări la adresa universităților americane

Gardienii Revoluției au amenințat, de asemenea, duminică că vor lovi universitățile americane din Orientul Mijlociu, ca represalii la atacurile care, potrivit lor, au avariat două universități din Iran.

Numeroase universități americane au campusuri în țările din Golf, precum Universitatea Texas A&M, situată în Qatar, sau Universitatea din New York, în Emiratele Arabe Unite.

Lansările de rachete și drone au continuat duminică în întreaga regiune. La Teheran, un jurnalist al AFP a auzit duminică două explozii puternice venind din nordul orașului.

În Israel, armata a raportat, la fel ca în nopțile precedente, rachete iraniene îndreptându-se spre teritoriul său și a cerut populației din zonele vizate să se adăpostească. Alertele au fost ridicate ulterior.

Kuwaitul și Emiratele Arabe Unite au semnalat, de asemenea, atacuri cu drone și rachete duminică în zori.

Eforturile diplomatice s-au intensificat în ultimele zile pentru a încerca să pună capăt războiului, iar oficiali turci, pakistanezi, egipteni și sauditi urmează să se reunească duminică și luni la Islamabad pentru „discuții aprofundate”.