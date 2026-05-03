Iranul anunță că a primit răspunsul SUA. Pe ce se concentrează contactele „în această etapă”

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, FOTO: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Iranul a anunțat, duminică, că a primit și analizează răspunsul Statelor Unite la cea mai recentă ofertă a sa pentru discuții menite să ducă la încheierea războiului, potrivit Reuters și CNN.

Esmaeil Baghaei, purtător de cuvânt al Ministerului iranian de externe, a precizat că răspunsul Washingtonului este în curs de analiză. Vorbind duminică la televiziunea de stat, acesta a susținut că „propunerea în 14 puncte” a Teheranului nu cuprinde chestiunea nucleară.

„Planul nostru în 14 puncte se concentrează exclusiv pe încheierea războiului și nu conține probleme legate de domeniul nuclear”, a declarat Baghaei.

„În această etapă, ne concentrăm pe aspectele specifice încheierii războiului în regiune, inclusiv în Liban”, a adăugat el.

Oficialul iranian a menționat, de asemenea, că „pretenția SUA de a demina Strâmtoarea Ormuz în mod fundamental nu face parte din planul nostru”.

Trump spusese că iranienii „încă nu au plătit un preț suficient de mare”

Declarațiile lui Esmaeil Baghaei vin în contextul în care președintele american Donald Trump afirmase sâmbătă că probabil va respinge propunerile iranienilor, pentru că „încă nu au plătit un preț suficient de mare”.

„În curând voi analiza planul pe care tocmai ni l-a trimis Iranul, dar nu-mi pot imagina că ar fi acceptabil, având în vedere că încă nu au plătit un preț suficient de mare pentru ceea ce au făcut Umanității și Lumii în ultimii 47 de ani”, a scris el, sâmbătă, pe rețelele sociale.

Duminică, structura de intelligence din cadrul Gărzilor Revoluționare ale Iranului a declarat că „marja de decizie a SUA s-a îngustat”, iar „Trump trebuie să aleagă între «o operațiune militară imposibilă sau un acord prost cu Republica Islamică Iran»”.

Între timp, Casa Albă a spus că blocada americană care vizează porturile iraniene „funcționează” și „pune o cantitate enormă de presiune asupra Iranului”. Țara se confruntă cu „hiperinflație” și „foamete”, a susținut Kevin Hassett.