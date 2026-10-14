Iranul a schimbat tactica înainte de alegerile din SUA, efectele se văd deja / „Este ca un joc de șah”

Iranul recurge la noi tactici pentru a viza navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a menține prețurile petrolului la un nivel ridicat și de a influența alegerile intermediare din SUA, au declarat pentru Reuters doi înalți oficiali iranieni.

Teheranul a încercat să exercite controlul asupra Strâmtorii Ormuz de când SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului pe 28 februarie. Acesta a restricționat tranzitul prin această cale navigabilă, care transporta aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaz natural lichefiat înainte de război, în încercarea de a obține un avantaj asupra Washingtonului.

Amenințările și atacurile sale au redus drastic traficul prin strâmtoare, determinând creșterea prețurilor la petrol, deși o parte din țiței a continuat să tranziteze zona.

Noua strategie, decisă la cel mai înalt nivel la Teheran

Cei doi oficiali iraneni au refuzat să ofere detalii despre noua strategie, dar unul dintre ei a afirmat că Teheranul a început să utilizeze diferite tactici ofensive împotriva navelor pe care le considera că încalcă restricțiile sale în urmă cu aproximativ 10 zile, adăugând că acest lucru a dus la o creștere a atacurilor asupra acestor nave.

Strategia includea o schimbare atât a tipului, cât și a ritmului atacurilor, unul dintre obiective fiind acela de a influența rezultatul alegerilor din SUA, au spus ei.

„Scopul este de a zădărnici eforturile Statelor Unite și ale aliaților săi de a reduce prețurile globale ale petrolului”, a declarat unul dintre cei doi oficiali.

Decizia de a adopta noua strategie a fost luată la cele mai înalte niveluri ale conducerii iraniene și a fost coordonată pe deplin în cadrul întregului sistem de conducere al țării, au afirmat oficialii.

Una dintre tactici: Iscoade pe bărci cu pânze

Un oficial militar american, care a vorbit sub condiția anonimatului, a confirmat că Iranul și-a schimbat tactica într-un mod semnificativ: după ce SUA au distrus o mare parte din capacitățile radar ale Iranului, Gardienii Revoluției Islamice (IRGC) au început să folosească iscoade neînarmate în ambarcațiuni mici pentru a identifica ținte potențiale, inclusiv nave militare americane, a spus oficialul.

Săptămâna trecută, într-un incident care nu a mai fost dezvăluit până acum, armata SUA a stabilit că iscoadele iraniene operau de pe o dhow (mică navă de lemn cu pânze), comunicând țintele către IRGC, a spus oficialul.

Forțele americane au interceptat ambarcațiunea, le-au ordonat ocupanților să abandoneze nava și apoi au distrus-o. Nu au existat victime, a precizat oficialul american.

Nefiind dispus să-și riște bărcile rapide rămase, Iranul nu a reușit să împiedice creșterea exporturilor de petrol prin strâmtoare, mai ales după ce atacurile SUA i-au devastat marina, a afirmat oficialul.

„O intensificare a ritmului atacurilor, care pare deliberată”

Războiul — și costul său lunar de 3 miliarde de dolari — a devenit o temă cheie în campania electorală americană pentru alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului.

Președintele SUA, Donald Trump, a analizat următoarele măsuri împotriva Iranului, dar a declarat că nu va mai lansa un atac înainte de alegeri. Marți, a afirmat că el nu crede „deloc” că Rusia și China ajută Iranul, adăugând că Moscova și Beijingul ar avea „prea mult de pierdut”.

Între timp, SUA au intensificat propriul blocaj naval asupra porturilor iraniene și au extins sancțiunile, încercând să exercite presiune economică asupra Teheranului pentru a ajunge la un acord care să pună capăt conflictului.

Impasul din Strâmtoarea Ormuz a expus piețele energetice expuse unor noi perturbări, amenințarea atacurilor și costurile ridicate de transport maritim și de asigurare complicând eforturile de restabilire a traficului normal.

În ultimele zile, atacurile asupra navelor comerciale care încă mai traversează strâmtoarea au atins cel mai înalt nivel de la începutul războiului, potrivit datelor independente.

Au avut loc cel puțin cinci incidente în ultimele 48 de ore, care au implicat petroliere și alte nave comerciale în zona Strâmtorii Ormuz, inclusiv atacuri cu drone, conform analizei datelor provenite de la surse de securitate maritimă și a incidentelor raportate agenției afiliate marinei britanice, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Acest număr reflectă aproximativ ritmul atacurilor din perioada 3-5 octombrie, indicând o nouă escaladare, conform datelor furnizate de agenția ONU pentru transport maritim, Organizația Maritimă Internațională.

„Se observă o intensificare a ritmului atacurilor, care pare deliberată”, a declarat o sursă din domeniul securității maritime.

Oficial iranian: „Este un joc de șah”

Ca parte a noii strategii, Teheranul își va extinde, de asemenea, aria geografică a operațiunilor sale dincolo de Strâmtoarea Ormuz, către Golful Oman și apele din zonele mai îndepărtate, au afirmat oficialii.

Analizele efectuate de surse din domeniul securității maritime, bazate pe atacurile raportate către UKMTO și companiile de securitate maritimă din regiune, sugerează că acest lucru s-a întâmplat deja. Acestea arată că, în ultimele zile, Iranul a vizat nave în zone dincolo de Strâmtoarea Ormuz, inclusiv în apele de lângă coastele Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Al doilea oficial iranian a adăugat că Teheranul nu îi va permite lui Trump să facă prețurile petrolului să scadă înainte de alegerile din noiembrie.

„Chiar când vor crede că se apropie de momentul în care prețurile vor scădea, noi îi vom îndepărta de acest punct. Este ca un joc de șah”, a spus al doilea oficial.

„Astfel de nave nu ar fi în siguranță nicăieri, nici măcar în afara Strâmtorii Ormuz.”

Ambii oficiali iranieni au afirmat că Teheranul se îndreaptă către o situație în care nicio navă care încalcă restricțiile sale nu va mai putea trece prin strâmtoare.

„În curând va avea loc închiderea completă”, a mai declarat una dintre sursele Reuters.