Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a spus că Teheranul încă speră că diplomația va putea pune capăt războiului cu Statele Unite, dar președintele american Donald Trump a afirmat că Iranul dorește un acord, dar unul care nu este acceptabil pentru el, transmite Reuters.

Araqchi a declarat pentru ziarul de stat „Iran” că se continuă schimbul de mesaje între Iran și Washington prin intermediul mediatorilor și că Teheranul urmărește „un acord care să garanteze că nu va mai exista război”.

El a mai spus că Iranul dorește garanții că Washingtonul tratează cu seriozitate negocierile înainte de a merge mai departe, adăugând că Iranul a discutat cu mediatorii forma și natura măsurilor de consolidare a încrederii.

„Liniile roșii” ale Iranului

Declarațiile au fost făcute pe fondul eforturilor diplomatice continue de a pune capăt unui conflict care a destabilizat Orientul Mijlociu, a perturbat transportul maritim, a determinat creșterea prețurilor globale la energie și a atras țări din întreaga regiune.

Ministrul de externe a afirmat că printre „liniile roșii” ale Iranului se numără păstrarea în țară a uraniului său puternic îmbogățit, deși a precizat că o „soluție echitabilă” este încă posibilă.

Autoritățile au menționat anterior „formule fezabile” pentru rezolvarea disputei dintre Teheran și Washington pe această temă, inclusiv diluarea stocului de uraniu puternic îmbogățit sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

AIEA estimează că Iranul deținea 440,9 kg de uraniu îmbogățit la 60% în momentul în care Israelul și SUA au atacat instalațiile nucleare iraniene în iunie 2025. Nu este clar cât din această cantitate a supraviețuit.

„Cred că se poate ajunge la o soluție echitabilă în ceea ce privește problema materialului nuclear, una care să se bazeze pe interesele noastre naționale și să răspundă, în același timp, nevoilor țării”, a declarat Araqchi.

Trump: „Ei vor să încheie un acord”

Trump a declarat, într-o conferință de presă de vineri, că „ei vor să încheie un acord, dar nu vor unul care să fie acceptabil pentru mine.”

Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, determinând Teheranul să lanseze atacuri asupra Israelului și a statelor din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Oficialii din Qatar și Iran s-au întâlnit marți în cadrul unor discuții menite să „apropie perspectivele și să reducă decalajul dintre propunerile prezentate pe teren”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar.