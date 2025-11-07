Iranul, acuzat că plănuia asasinarea unei ambasadoare a Israelului. SUA arată cu degetul către Gardienii Revoluției

Statele Unite au acuzat vineri Iranul că a complotat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, în ceea ce ar fi cea mai recentă încercare a Teheranului de a exporta conflictul dintre cele două ţări într-o altă regiune, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Complotul a fost dejucat şi nu reprezintă în prezent o ameninţare”, a declarat un oficial american sub condiţia anonimatului.

Potrivit aceleiaşi surse, complotul de asasinat a fost iniţiat în 2024 de Forţa Quds, ramura operaţiunilor externe a Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, şi a fost dejucat anul acesta.

„Este doar cel mai recent episod dintr-o lungă serie de atacuri mortale comise de Iran care vizează diplomaţi, jurnalişti, disidenţi şi pe oricine nu este de acord cu ei, ceea ce ar trebui să fie o preocupare reală pentru toate ţările în care există o prezenţă iraniană”, a adăugat oficialul american. El nu a furnizat însă dovezi detaliate şi nici nu a explicat cum a fost dejucat complotul.

Serviciile de informaţii americane anunţaseră deja că agenţi iranieni căutau ţinte în America Latină, unde Republica Islamică este aliată cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro.

Misiunea iraniană la ONU, contactată de AFP, a refuzat să comenteze. În ceea ce îl priveşte, Ministerul israelian de Externe a mulţumit Mexicului. „Mulţumim serviciilor de securitate şi agenţiilor de aplicare a legii din Mexic pentru dejucarea unei reţele teroriste conduse de Iran care încerca să o atace pe ambasadoarea israeliană în Mexic”, se arată într-un scurt comunicat.

Planul ar fi apărut după atacurile aeriene atribuite Israelului din aprilie 2024 asupra anexei consulare a ambasadei iraniene la Damasc, în Siria, care au ucis mai mulţi membri ai Gardienilor Revoluţiei. Iranul, un susţinător de lungă durată al grupării palestiniene Hamas, a promis că va riposta şi a lansat un atac cu rachete şi drone împotriva Israelului.

În iunie anul trecut, Israelul a lansat o campanie de bombardament fără precedent împotriva Iranului, omorând oficiali de rang înalt şi oameni de ştiinţă legaţi de programul nuclear iranian, precum şi sute de civili. Iranul a ripostat cu rachete şi drone lansate împotriva Israelului. Războiul a durat 12 zile. La ordinul lui Donald Trump, forţele americane au bombardat trei instalaţii nucleare majore din centrul Iranului pe 22 iunie.

Serviciile de informaţii israeliene au acuzat anterior Forţa Quds de complot împotriva unor ţinte israeliene şi evreieşti din străinătate. În 2024, Australia l-a expulzat pe ambasadorul Iranului, acuzându-l de implicare în două atacuri incendiare – unul împotriva unei sinagogi din Melbourne şi celălalt împotriva unui restaurant kosher din Sydney. În 1994, un atac cu bombă asupra unei clădiri din Buenos Aires care găzduia mai multe organizaţii evreieşti a ucis 85 de persoane. Israelul a susţinut la acea vreme că atacul a fost comis de Hezbollah la cererea Teheranului.