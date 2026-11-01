Iranul amenință SUA că orice nou război „va fi mai lung” și „fără limite geografice”

Reacția Iranului vine după ce Donald Trump a afirmat că Statele Unite au anihilat deja cea mai mare parte a programului militar iranian, dar mai au de neutralizat „una sau două ținte”.

„Un eventual război viitor ar putea dura mai mult decât conflictul anterior, iar președintele american nu ar fi în măsură să dicteze momentul sau condițiile încheierii acestuia”, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, potrivit televiziunii de stat iraniene, citate de Arab News și Iran International.

Declarațiile conducerii militare vin după comentariile recente ale președintelui SUA și se referă la cea mai intensă fază a luptelor din războiul care a început pe 28 februarie cu atacuri americano-israeliene asupra Iranului. Teheranul a răspuns atunci prin lansarea de rachete și drone în întreaga regiune.

Tot duminică, ministrul apărării iranian, Mehrdad Akhlaghi, a avertizat că va urma un „răspuns proporțional, decisiv și cu impact” la orice atac asupra țării. „Cei care reprezintă o amenințare nu vor dicta amploarea, momentul sau consecințele răspunsului defensiv al Iranului”, a adăugat el.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice, brațul ideologic al armatei iraniene, a preluat declarațiile făcute de noul lider suprem al țării, ayatollahul Mojtaba Khamenei, într-un mesaj scris cu o zi înainte:

„Într-un conflict cu America, nu există limite geografice. A fost definit un teatru de operațiuni vast pentru a provoca daune inamicului”, a declarat Mohebbi, potrivit televiziunii de stat.

Ce a declarat Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat sâmbătă că Statele Unite au neutralizat o mare parte din forțele militare iraniene, conform CBS News.

„Le-am distrus programul nuclear. Mai trebuie să ne ocupăm, aș spune, de una sau două instalații, dar putem face asta în 10 minute”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump a subliniat că Washingtonul nu se grăbește să ordone o nouă ofensivă militară deoarece acțiunile precedente au decimat deja marina, forțele aeriene, sistemele de apărare antiaeriană și o mare parte din echipamentele militare ale Teheranului, scrie agenția turcă de presă Anadolu.

Întrebat despre stadiul negocierilor diplomatice mediate de Qatar, el s-a arătat sceptic în privința autorităților iraniene.

„Lucrurile merg bine, dar ei nu sunt foarte de încredere. Vă spun eu, fac un acord și apoi dau înapoi. Ei vor să facă un acord. Vom vedea dacă fac un acord”. Președintele american a reafirmat poziția fermă a SUA, declarând că „Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a spus el.

Negociatorii iranieni s-au aflat duminică la Doha pentru a treia zi consecutivă de discuții cu mediatorii din Qatar, cu scopul de a promova un acord care să pună capăt războiului dus de SUA și Israel împotriva Iranului, a declarat pentru Reuters un oficial la curent cu discuțiile.