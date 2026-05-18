Iranul anunță că a răspuns ultimei oferte americane de încheiere a războiului

Iranul a răspuns luni la o nouă propunere a Statelor Unite menită să iasă din impasul diplomatic și să pună capăt războiului în mod durabil, a transmis luni Ministerul Afacerilor Externe de a Teheran, potrivit AFP.

„Preocupările noastre au fost transmise părții americane”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmail Baghaei, în cadrul unei conferințe de presă, adăugând că discuțiile cu Washingtonul continuă „prin intermediul mediatorului pakistanez”.

Iranul este însă „pe deplin pregătit pentru orice eventualitate”, a adăugat el, la o zi după noile amenințări ale lui Donald Trump.

„Ar face bine să se miște RAPID, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a scris Trump duminică pe platforma sa, Truth Social.

De la intrarea în vigoare a armistițiului pe 8 aprilie, după aproape 40 de zile de atacuri, sunt în curs negocieri pentru a încerca să se ajungă la un acord, dar pozițiile celor două părți rămân foarte îndepărtate, în special în ceea ce privește dosarul nuclear.

A avut loc o singură rundă de discuții între reprezentanții americani și iranieni, pe 11 aprilie la Islamabad, care s-a soldat cu un eșec.

Ce vrea Iranul

Teheranul continuă să controleze strâmtoarea Ormuz, strategică pentru comerțul mondial cu hidrocarburi, în timp ce armata americană continuă blocada porturilor iraniene.

Iranul și-a reiterat luni cererile, solicitând în special deblocarea activelor iraniene înghețate în străinătate și ridicarea sancțiunilor internaționale care îi sufocă economia.

„Echipa de negociere iraniană a apărat cu fermitate aceste puncte la fiecare sesiune de discuții”, a subliniat purtătorul de cuvânt, insistând, de asemenea, asupra plății de despăgubiri pentru război, considerat „ilegal și fără temei”.

Presa iraniană a criticat duminică „condițiile excesive” impuse de Statele Unite în ultima lor ofertă.

Potrivit agenției Fars, americanii cer ca Iranul să mențină în funcțiune un singur sit nuclear și să transfere stocul său de uraniu puternic îmbogățit în Statele Unite.

Washingtonul a refuzat, de asemenea, să deblocheze „chiar și doar 25%” din active sau să plătească despăgubiri pentru daunele suferite de Iran în timpul războiului, potrivit aceleiași surse.