Iranul anunță că Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă” pentru navele comerciale pe durata armistițiului / Trump mulțumește Teheranului

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a anunțat vineri că tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschis” pentru „perioada rămasă a armistițiului”, în conformitate cu încetarea focului din Liban, potrivit SkyNews și Reuters.

Seyed Abbas Araqchi a scris într-o postare pe platforma X că măsura va permite tranzitul „tuturor navelor comerciale” prin strâmtoare.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarat complet deschis pentru perioada rămasă a armistițiului, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Porturilor și Transportului Maritim din Republica Islamică Iran”, a transmis șeful diplomației iraniene.

Armistițiul dintre Statele Unite și Iran expiră pe 22 aprilie, în timp ce încetarea focului din Liban a fost anunțată ieri și este prevăzută să dureze 10 zile.

Iranul a declarat anterior că strâmtoarea este deschisă pentru statele care cooperează cu armata sa.

Nu este clar dacă blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare după această decizie.

Declarația lui Araqchi vine în contextul în care Keir Starmer și Emmanuel Macron vor co-prezida o reuniune virtuală la care sunt așteptați aproximativ 40 de lideri. Grupul urmează să discute redeschiderea strâmtorii.

Donald Trump: „Mulțumesc”

Președintele american Donald Trump a reacționat la scurt timp după ce Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă pentru navigație și a confirmat

„Iranul tocmai a anunțat că strâmtoarea este complet deschisă și pregătită pentru tranzit integral. Mulțumesc!”, a scris liderul american într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Războiul din Orientul Mijlociu a dus la cea mai mare întrerupere din istorie a aprovizionării globale cu petrol și gaze, din cauza blocării de către Iran a traficului prin strâmtoare. Strategica rută comercială gestionează aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Blocada navală impusă de SUA rămâne în vigoare până la încheierea unui acord de pace

Într-o postare ulteriorară pe Truth Socia Trump a transmis că blocada impusă de SUA navelor și porturilor iraniene va „rămâne pe deplin în vigoare”, în ciuda anunțului Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim.

Președintele american a spus că măsura va fi menținută până când negocierile cu Iranul vor fi „finalizate în proporție de 100%”.

Totuși, Trump a adăugat că se așteaptă ca procesul să „avanseze foarte rapid”, întrucât „majoritatea punctelor sunt deja negociate”.

Armistițiu de 10 zile între Israel și Liban

Președintele american Donald Trump a anunțat joi o încetare a focului, de zece zile, convenită în Liban, unde armata israeliană luptă cu milițiile grupării libaneze pro-iraniene Hezbollah.

Trump a spus că a avut „discuţii excelente” joi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi cu preşedintele libanez Joseph Aoun.

„Aceşti doi lideri au fost de acord ca, pentru a obţine PACEA între ţările lor, să înceapă oficial un ARMISTIŢIU de zece zile la ora 5 p.m. EST”, a postat Trump, adăugând că le-a cerut vicepreşedintelui JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio şi şefului armatei americane Dan Caine să colaboreze cu cele două ţări pentru a o obţine o pace de durată.

Iar într-o postare ulterioară, Trump a anunţat că îi va invita pe Netanyahu şi Aoun la Casa Albă, pentru „convorbiri substanţiale” între cele două ţări.

Încetarea focului a fost salutată de președintele Libanului, în timp ce președintele Israelului, Benjamin Netanyahu, spune că reprezintă o oportunitate „istorică” pentru pace.

Trump sugerase recent că se va ajunge în curând la un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Dar cred că suntem foarte aproape de a încheia un acord cu Iranul”, a declarat Trump reporterilor în fața Casei Albe, adăugând că, dacă se va ajunge la un acord și acesta va fi semnat în Islamabad, s-ar putea să se deplaseze acolo cu această ocazie.