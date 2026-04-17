Trump spune că a respins o ofertă a NATO pentru Strâmtoarea Ormuz: „Să stea deoparte. Au fost inutili atunci când era nevoie de ei”

Donald Trump ține o conferință de presă la Casa Albă, pe 6 aprilie 2026, în Washington, DC. FOTO: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Președintele Donald Trump a declarat vineri că a respins o ofertă a NATO de a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, după ce Iranul a anunțat că a redeschis zona, spunând alianței conduse de SUA să „stea deoparte”, notează AFP și SkyNews.

„Acum că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a încheiat, am primit un apel de la NATO, care m-a întrebat dacă avem nevoie de ajutor. LE-AM SPUS SĂ STEA DEOPARTE, dacă nu vor decât să-și încarce navele cu petrol”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

„Au fost inutili atunci când era nevoie de ei, un tigru de hârtie!”

Țările europene membre ale NATO au respins în mod repetat apelul lui Trump ca alianța să contribuie la redeschiderea forțată a strâmtorii, pe care Iranul o închisese efectiv după declanșarea atacului american.

Președintele a avertizat anterior că NATO ar putea avea „un viitor foarte sumbru” dacă nu sprijină eforturile Statelor Unite.

Trump și-a publicat comentariile despre NATO după o altă postare pe platforma sa, Truth Social, în care a declarat că Israelului îi este „interzis” să bombardeze Libanul.

Donald Trump a spus că SUA vor „recupera tot «praful nuclear»”, referindu-se la orice resturi rezultate în urma loviturilor americane asupra instalațiilor nucleare iraniene de anul trecut.

„Nu vor fi transferați bani sub nicio formă”, a afirmat el.

„Acest acord nu are nicio legătură cu Libanul, însă SUA vor colabora separat cu Libanul și vor gestiona situația Hezbollah într-un mod adecvat.”

El a adăugat că, pe lângă faptul că SUA vor gestiona situația grupării Hezbollah susținute de Iran, Israelul „nu va mai bombarda Libanul”, iar „destul este destul”.

Anunțul de vineri al Iranului privind tranzitul de nave prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a declarat vineri că Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă traficului comercial pe durata armistițiului dintre Israel și Liban, un anunț care a dus la scăderea imediată a prețului petrolului cu 11%.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a declarat vineri că tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschis” pentru „perioada rămasă a armistițiului.

Președintele american Donald Trump anunțase joi un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban, care a intrat în vigoare la miezul nopții. Iranul ceruse ca Israelul să își oprească operațiunile militare împotriva Libanului, țara din care acționează Hezbollah, o grupare „proxy” a Teheranului.

Armistițiul încheiat anterior între Iran și SUA, cu medierea Pakistanului, nu a inclus și conflictul dintre Liban și Israel, care a atacat țara vecină după ce Hezbollah a lansat lovituri împotriva teritoriului israelian după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie.

Donald Trump: „Mulțumesc”

Președintele american Donald Trump a reacționat la scurt timp după ce Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă pentru navigație și a confirmat

„Iranul tocmai a anunțat că strâmtoarea este complet deschisă și pregătită pentru tranzit integral. Mulțumesc!”, a scris liderul american într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Războiul din Orientul Mijlociu a dus la cea mai mare întrerupere din istorie a aprovizionării globale cu petrol și gaze, din cauza blocării de către Iran a traficului prin strâmtoare. Strategica rută comercială gestionează aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.