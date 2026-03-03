Iranul dezminte că a solicitat SUA reluarea negocierilor: „Se știe că Trump inventează minciuni. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false”

Iranul nu are nicio intenție de a negocia cu SUA atât timp cât continuă atacurile aeriene americane și israeliene, a declarat marți ambasadorul iranian pe lângă instituțiile ONU de la Geneva, Ali Bahreini, conform căruia „unicul limbaj posibil cu SUA în acest moment este cel al apărării”, relatează agențiile de presă EFE și Agerpres.

„Nu a existat din partea noastră vreo abordare a președintelui SUA sau vreun contact de orice fel, a semnalat” diplomatul iranian la o conferință de presă, dezmințind o afirmație de mai devreme a președintelui american Donald Trump, care a susținut că Iranul a dorit să reia discuțiile cu SUA, dar că el i-a răspuns că este „prea târziu”.

„Apărarea lor antiaeriană, Forțele Aeriene, Marina și leadership-ul lor s-au dus. Ei vor să discute. Le-am spus că este prea târziu”, a scris președintele SUA pe rețeaua de socializare Truth Social, comentând un articol de opinie.

„Trump este cunoscut că inventează minciuni și continuă să o facă. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false”, a remarcat ambasadorul iranian, ce a participat la negocierile dintre SUA și Iran, din care ultima rundă a avut loc vineri, cu o zi înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacurile aeriene asupra Iranului.

Ambasadorul Ali Bahreini a insistat că o condiție prealabilă oricărei schimbări de poziție diplomatică din partea Teheranului este „încetarea războiului și garanția că nu se va repeta vreo agresiune împotriva Iranului”.

„În lumina evenimentelor, se pare că nu a existat niciodată vreo intenție reală de negociere din partea SUA, care urmează întocmai planurile regimului israelian”, a mai remarcat diplomatul iranian.

El a criticat și „poziția ipocrită” a unor țări europene, întrucât acestea nu au condamnat agresiunea împotriva Iranului. „În mod regretabil, multe dintre ele nu au condamnat agresiunea și unele chiar au încercat să o justifice”, a deplâns oficialul iranian.