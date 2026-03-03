Donald Trump spune că Iranul a cerut reluarea negocierilor, însă este „prea târziu”

Președintele american Donald Trump a spus marți că Iranul a dorit să reia discuțiile cu SUA, dar că el a răspuns că este „prea târziu”, în timp ce SUA și Israelul continuă operațiunea militară împotriva Iranului, relatează Reuters, conform Agerpres.

„Apărarea lor antiaeriană, Forțele Aeriene, Marina și leadership-ul lor s-au dus. Ei vor să discute. Le-am spus că este prea târziu”, a scris Trump pe rețeaua de socializare Truth Social, comentând un articol de opinie.

După trei zile de bombardamente intense împotriva Iranului, țară care continuă să riposteze cu rachete și drone asupra Israelului și statelor arabe unde sunt baze americane, represalii ce forțează SUA și aliații săi din regiune să consume mari cantități de rachete antiaeriene pentru a intercepta rachetele și dronele iraniene – fără a le putea doborî pe toate -, Trump a mai susținut că armata americană are în stocuri suficiente arme și muniții pentru a putea lupta în războaie „nesfârșite”.

În pofida bombardamentelor și uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziția și că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, obiectivul principal urmărit de SUA, dincolo de neutralizarea programelor nuclear și de rachete balistice ale Iranului.

Prin urmare, fără o intervenție terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran.

Trump a asigurat luni că „marele val” al ofensivei împotriva Iranului abia urmează și că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran „dacă va fi necesar”.