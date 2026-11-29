Parlamentul de la Teheran a adoptat duminică un proiect de lege care permite ca funcția de ministru al informațiilor să fie ocupată și de persoane care nu sunt clerici, potrivit Iran International și The Times of Israel.

În prezent, o restricție în vigoare din 1983 stabilește că ministrul trebuie să aibă o pregătire religioasă la nivel de ijtihad, un nivel avansat de expertiză în jurisprudența islamică, care îi permite să formuleze în mod independent hotărâri juridice religioase.

Noul proiect are acum nevoie de aprobarea Consiliului Gardienilor, organismul de supraveghere constituțională.

Potrivit presei iraniene de stat, odată cu intrarea sa în vigoare, vor putea prelua funcția de ministru al informațiilor și candidați care nu sunt clerici, dacă au o diplomă de master, expertiză și experiență în domeniul informațiilor și cel puțin 10 ani de experiență în management de nivel mediu sau superior. Postul va putea fi ocupat în continuare și de candidați calificați în ijtihad.

Proiectul de lege prevede și înființarea unei organizații de protecție a informațiilor, la nivelul ministerului. Șeful acestui organism va trebui aprobat de liderul suprem al Iranului.

Restructurare în aparatul de intelligence

Într-un mesaj video, duminică, pe Telegram, președintele parlamentului iranian a declarat că liderul suprem Mojtaba Khamenei a dispus o restructurare în sistemul național de informații, potrivit Reuters.

Mohammad Baqer Qalibaf a îndemnat guvernul să nominalizeze fără întârziere un nou ministru al informațiilor după ce va trece noua legislație de Consiliul Gardienilor.

Ultimul titular al funcției, Esmail Khatib, a fost ucis într-un atac israelian pe 18 martie, iar de atunci poziția a fost preluată de un interimar a cărui identitate nu a fost făcută publică.