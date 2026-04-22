Iranul „se prăbușește”: Trump anunță pierderi de 500 milioane de dolari zilnic la Ormuz

După ce a anunțat prelungirea armistițiului în Iran, președintele Donald Trump a lansat un avertisment dur: regimul de la Teheran „se află la un pas de colaps financiar”, potrivit The Times of Israel.

„Ţara cere deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz şi duce o lipsă acută de lichidităţi! Pierde 500 de milioane de dolari pe zi. Armata şi poliţia se plâng că nu sunt plătite. Ajutor!”, a scris liderul de la Casa Albă pe reţeaua sa Truth Social.

Anterior, Trump publicase un mesaj în care a afirmat că Teheranul susține închiderea strâmtorii pentru a-și „salva prestigiul” în contextul blocadei porturilor iraniene impuse de SUA.

Tot marți, Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul, pentru a permite continuarea negocierilor mediate de Pakistan. Deși bombardamentele directe au încetat oficial, marina americană continuă să blocheze porturile iraniene, împiedicând orice transport maritim.

Teheranul a răspuns agresiv prelungirii armistițiului, catalogând menținerea blocadei navale drept un act de război care trebuie să primească un răspuns militar.

Miercuri, cel puțin trei nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, una dintre ele fiind „grav avariată”, potrivit Reuters și Sky News. Primul atac a fost descris de către presa de stat drept o „acțiune de aplicare a legii”.

„Până când Statele Unite nu vor ridica restricțiile privind libera circulație a navelor din și către Iran, Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub control strict, iar situația va rămâne neschimbată”, a declarat pentru agenția de presă iraniană Fars un purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, sediul central al forțelor armate iraniene.