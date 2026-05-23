Iranul și SUA, aproape de extinderea armistițiului. Informații noi după temeri legate de reluarea ostilităților în aceste zile

Președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei întâlniri cu consilierii săi la complexul Mar-a-Lago, după lansarea Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului, pe 1 martie 2026. Credit line: White House Photo / Alamy / Profimedia

Surse apropiate negocierilor susțin că mediatorii se apropie de prelungirea încetării focului dintre Statele Unite și Iran cu încă 60 de zile și de stabilirea unui cadru de negocieri privind programul nuclear al Teheranului, scrie Financial Times, citată de Reuters. Informația, care nu a putut fi verificată imediat de către Reuters, vine în urma unor articole din presa americană ce invocă posibilitatea unui atac american iminent în aceste zile.

Acordul la care ar putea ajunge beligeranții include o redeschidere graduală a strâmtorii Ormuz, negocieri privind transferul sau sărăcirea stocului de uraniu îmbogățit al Iranului și pași făcuți de către Washington în direcția relaxării blocadei porturilor iranienie și a sancțiunilor împotriva regimului de la Teheran.

Anterior, surse citate de Axios și CBS au afirmat că guvernul american are în vedere noi atacuri împotriva Iranului, în contextul în care Donald Trump și-a modificat programul pentru a rămâne la Washington în acest weekend, alimentând speculațiile privind o posibilă reluare a ostilităților contra Teheranului.

Discuții la Washington despre reluarea atacurilor

Potrivit surselor CBS News, armata americană se pregătește pentru eventuale noi atacuri în cursul weekendului.

Vineri dimineață, președintele american și-a adunat cei mai apropiați consilieri pentru a discuta despre războiul din Iran, afirmă la rândul său publicația Axios. Nu s-a luat încă nicio decizie, subliniază CBS.

Statele Unite au lovit instalațiile nucleare iraniene vara trecută într-o sâmbătă, atacurile asupra Iranului au început anul acesta pe 28 februarie, tot într-o sâmbătă. Acest weekend este unul prelungit în SUA pentru că luni este Memorial Day, când sunt închise inclusiv bursele.

Vineri, Donald Trump a anunțat că nu va putea participa la nunta fiului său, Don Jr., și că trebuie să rămână la Washington în loc să se deplaseze la unul dintre terenurile sale de golf, din „motive legate de afacerile statului”.

De la armistițiul din 8 aprilie, Donald Trump a avut o atitudine oscilantă cu privire la o eventuală reluare a ostilităților cu Teheranul. El a amenințat de mai multe ori că va relua luptele, fără a da curs acestor amenințări.

Iranul a acuzat sâmbătă Statele Unite că sabotează negocierile pentru încetarea războiului cu „cerințe excesive”, o schimbare de agendă a lui Donald Trump alimentând, în același timp, speculațiile privind o reluare a ostilităților.

Eforturi de mediere

Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a sosit vineri la Teheran în cadrul medierii conduse de țara sa. Potrivit agenției Irna, el a discutat până târziu în noaptea de vineri spre sâmbătă cu dl Araghchi despre „ultimele eforturi și inițiative diplomatice menite să împiedice o nouă escaladare”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmail Baghaei, afirmase anterior că divergențele dintre Teheran și Washington rămân „profunde”.

Qatarul, lovit în plin de războiul declanșat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie, și alte țări își intensifică în paralel eforturile alternative de mediere. Teheranul a confirmat vizita unei delegații din Qatar vineri.