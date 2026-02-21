Iranul spune că „materialele nucleare nu vor părăsi țara”, dar are o altă propunere pentru Statele Unite

Iranul refuză să exporte stocul de 300 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să îi dilueze puritatea și le va face Statelor Unite o propunere în acest sens în următoarele zile, au declarat surse iraniene pentru The Guardian.

Propunerea va fi punctul central al unei oferte iraniene care urmează să fie înaintată Statelor Unite, în contextul în care președintele american Donald Trump ia în calcul să folosească acumularea masivă de forțe navale din zona Orientului Mijlociu pentru a ataca Iranul.

Republica Islamică deține în prezent un stoc de uraniu îmbogățit la un nivel de 60%, aproape de cel al armelor, dar este dispus să îi reducă puritatea la 20% sau chiar mai jos.

„Materialele nucleare nu vor părăsi țara”

Ministrul de externe de la Teheran, Abbas Araghchi, susține că SUA nu a solicitat Iranului să renunțe la dreptul său de a îmbogăți uraniu în interiorul țării. În schimb, discuția s-a axat pe puritate și pe numărul de centrifuge permise.

The Guardian a scris că au existat discuții despre trimiterea stocului în Rusia și despre conectarea programului iranian de îmbogățire cu un consorțiu din străinătate, însă surse iraniene insistă că ideea unui consorțiu nu a fost abordată.

„Am subliniat această poziție în timpul negocierilor, aceea că materialele nucleare nu vor părăsi țara”, a declarat un diplomat iranian, citat de presa apropiată guvernului.

În baza ofertei iraniene, Trump va stabili probabil dacă se simte nevoit sau nu să lanseze o acțiune militară împotriva Iranului.

Într-un interviu din SUA, difuzat vineri, Araghchi a declarat: „Washingtonul nu a cerut Teheranului să suspende permanent îmbogățirea uraniului”.

„Nu este adevărat că Statele Unite au cerut o încetare completă a îmbogățirii”, a mai declarat șeful diplomației iraniene.

Araghchi a fost contrazis de ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, care a spus că Washingtonul vrea o politică de „îmbogățire zero” din partea Iranului.

Sâmbătă, președintele iranian Masoud Pezeshkian a spus că Iranul nu va ceda presiunilor exercitate de marile puteri.

„Marile puteri se aliniază pentru a ne forța să plecăm capul… însă nu vom face acest lucru, în ciuda tuturor problemelor pe care ni le creează”, a spus Pezeshkian, într-un discurs transmis în direct de televiziunea de stat, citat de Reuters.