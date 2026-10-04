Iranul spune clar când se va redeschide strâmtoarea Ormuz. „Suntem mai pregătiți decât înainte”

Strâmtoarea Ormuz nu se va redeschide până când nu vor fi îndeplinite cele șapte condiții iraniene stabilite într-un acord provizoriu încheiat în iunie cu SUA, a precizat președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a relatat Nournews, o agenție de știri apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională de la Teheran, preluată de Reuters.



Qalibaf a făcut această declarație duminică, la câteva zile după ce Teheranul a primit răspunsul Washingtonului la propunerea sa diplomatică.



„Americanii, care afirmă altceva în mass-media, au prezentat recent propuneri prin intermediul unui mediator. Dar trebuie să înțeleagă că perioada în care se trage de timp și se impun cerințe unilaterale s-a încheiat”, a declarat Qalibaf, potrivit Nournews.



„Poziția Republicii Islamice Iran este absolut clară și fermă, iar Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă până când nu vor fi îndeplinite cele șapte condiții ale noastre, bazate pe Memorandumul de înțelegere de la Islamabad.”



Șeful diplomației iraniene, Abbas Araqchi, a declarat duminică că un plan prezentat de Teheran pentru soluționarea disputei cu Washingtonul ar putea duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile, dacă ar fi acceptat.



Adresându-se ambasadorilor străini și diplomaților aflați la Teheran, Araqchi a afirmat că Iranul și-a explicat clar condițiile pentru redeschiderea strâmtorii și că acestea sunt legate de angajamentele pe care Statele Unite ar trebui să le accepte.

„Suntem mai pregătiți decât înainte”

El a adăugat că Teheranul speră ca Washingtonul să opteze pentru diplomație, dar a avertizat că Iranul este pregătit să riposteze în cazul în care Statele Unite ar alege din nou acțiunea militară.



„Dacă vor opta din nou pentru soluții militare, suntem mai pregătiți decât înainte și vom lua orice măsură necesară pentru a ne apăra”, a spus Araqchi.

Ministrul a făcut această declarație într-un moment în care negocierile diplomatice pentru soluționarea conflictului regional au intrat într-un impas, comentează AFP.

Trei oficiali americani au declarat pentru site-ul american de știri Axios că vineri a avut loc o întâlnire la Camp David între principalii membri ai cabinetului lui Donald Trump pentru a discuta următoarele etape în ceea ce privește Iranul și situația din Yemen.

Oficiali americani și iranieni s-au întâlnit la sfârșitul lunii septembrie la New York, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, înainte ca Iranul să propună un plan de redeschidere în termen de șapte zile a strâmtorii Ormuz, aflată în centrul conflictului, în schimbul, printre altele, al ridicării sancțiunilor economice americane impuse împotriva sa.

SUA a oprit loviturile asupra Iranului

Donald Trump a respins această propunere, dar a lăsat ușa deschisă pentru continuarea negocierilor indirecte, fără a exclude reluarea ulterioară a atacurilor asupra Iranului.

În același timp, Washingtonul și-a intensificat războiul economic împotriva Teheranului, impunând noi sancțiuni împotriva sectorului său aerian.

Pe teren, s-a observat o acalmie în ultimele săptămâni: Statele Unite nu au mai lovit Iranul din 1 septembrie, chiar dacă navele sunt țintite în mod regulat în strâmtoarea Ormuz.