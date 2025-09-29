Iranul anunță că a executat „unul dintre cei mai importanți spioni” ai Israelului

Iranul a executat luni un bărbat pe nume Bahman Choubi-asl, despre care a afirmat că a fost „unul dintre cei mai importanți spioni ai Israelului” din țară, a anunțat agenția de știri a sistemului judiciar, Mizan, citată de Reuters.

Implicat de zeci de ani într-un război din umbră cu Israelul, Iranul a executat numeroase persoane pe care le-a acuzat că ar avea legături cu serviciul de informații israelian Mossad și că ar fi facilitat operațiunile acestuia pe teritoriul țării.

„Principalul obiectiv al Mossad, în atragerea cooperării inculpatului, a fost obținerea bazei de date a instituțiilor guvernamentale și crearea unei breșe în centrele de date iraniene; alături de acest scop principal, serviciul urmărea și alte obiective secundare, printre care investigarea rutelor de import a echipamentelor electronice”, a transmis agenția Mizan.

Curtea Supremă de la Teheran a respins apelul inculpatului și a confirmat sentința la moarte pentru acuzația de „corupție pe pământ”, a precizat sursa citată.

Tensiunile de lungă durată între Iran și Israel au erupt într-un război deschis în luna iunie, când Israelul a atacat diverse ținte din interiorul Iranului, inclusiv prin operațiuni care au presupus desfășurarea de comandouri Mossad în profunzimea teritoriului iranian.

Execuțiile cetățenilor iranieni condamnați pentru spionaj în favoarea Israelului au crescut semnificativ în acest an, fiind înregistrate cel puțin zece sentințe capitale în ultimele luni.