Iranul susține că a reușit să strecoare în ultimul moment ceva în acordul cu SUA: Asta înseamnă termenul „servicii maritime”

Iranul a adăugat în ultimul moment al negocierilor cu Statele Unite o clauză care prevede impunerea de taxe pentru serviciile maritime în strâmtoarea strategică Ormuz, a afirmat luni agenția iraniană Fars, potrivit France Presse.

„În ultimele momente ale negocierilor, textul memorandumului de înțelegere a fost modificat, subliniind în mod clar și explicit problema suveranității irano-omană asupra Strâmtorii Ormuz”, a scris Fars, citând o sursă anonimă.

„Utilizarea termenului «servicii maritime» (în versiunea finală) înseamnă că Statele Unite vor solicita plata unor redevențe către Iran”, a transmis agenția de presă iraniană.

Oficialii americani și iranieni au anunțat duminică noapte că au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări, ridicarea embargoului american asupra Iranului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un acord preliminar care a determinat scăderea prețurilor petrolului, dar care lasă soarta programului nuclear iranian pentru negocieri ulterioare, transmite Reuters.

Ce știm despre acordul preliminar: