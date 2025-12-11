Irlanda își crește cheltuielile militare după vizita lui Zelenski în timpul căreia drone au fost văzute pe traiectoria avionului liderului ucrainean

Ministrul irlandez al apărării, Helen McEntee, a anunţat joi o creştere cu 55% a cheltuielilor militare, cu investiţii în tehnologia anti-drone, la doar câteva zile după ce drone neidentificate au fost detectate în timpul vizitei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Dublin, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Detaliile planului de cheltuieli, care va dura până în 2030 şi care se ridică acum la 1,7 miliarde de euro, au fost prezentate de Helen McEntee în timpul unei vizite la tabăra militară Curragh, în regiunea Kildare, la vest de capitală.

Tehnologia anti-drone anunţată ar urma să fie operaţională din vara viitoare, când Irlanda va prelua preşedinţia rotativă a Uniunii Europene. Aceasta va permite „detectarea, identificarea şi neutralizarea oricărei drone care ar putea reprezenta o ameninţare”, a declarat ea jurnaliştilor.

„Ne concentrăm pe extinderea şi dezvoltarea unui nou sistem radar” până în 2028, a mai declarat ministrul.

Mai multe drone au fost observate de-a lungul traiectoriei de zbor a avionului care îl transporta pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski când acesta a sosit la Dublin în seara zilei de 1 decembrie pentru o vizită oficială. Poliţia şi armata încă investighează incidentul, a indicat Helen McEntee.

Citește și Anunțul oficial al Irlandei despre dronele militare care au urmărit avionul lui Zelenski

Rapoartele privind survolurile cu drone pe aeroporturi şi alte locuri sensibile, inclusiv militare, au crescut în ultimele luni în Europa de Nord, liderii acestor ţări văzând implicarea Moscovei în aceste acţiuni.

În timpul vizitei sale la Dublin, marţi, preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că acest incident este „un alt exemplu de atacuri şi ameninţări hibride din partea Rusiei asupra teritoriului european”.

Helen McEntee a indicat că planul de cheltuieli va include şi „investiţii importante în achiziţionarea de noi avioane şi vehicule de transport” pentru trupe. Ea a anunţat, de asemenea, că aceste fonduri vor fi folosite pentru a îmbunătăţi capacităţile sonarelor pentru a supraveghea fundul mării şi a proteja cablurile submarine.

Experţi şi lideri politici consideră că mai multe presupuse acte de sabotaj fac parte, de asemenea, din războiul hibrid purtat de Rusia împotriva ţărilor occidentale, pe fondul creşterii tensiunilor din Marea Baltică de la invazia Ucrainei din 2022.