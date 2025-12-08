Volodimir Zelenski confirmă. Prima declarație despre dronele militare care i-au urmărit avionul prezidențial în Irlanda

Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe aeroportul din Dublin, în Irlanda, pe 1 decembrie 2025. FOTO: Clodagh Kilcoyne, PA Images / Alamy / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat luni informațiile conform cărora mai multe drone neidentificate au fost reperate lângă traiectoria de zbor a avionului său, în timpul călătoriei pe care liderul de la Kiev a făcut-o săptămâna trecută în Irlanda, scrie Reuters.

„Va exista o investigație… Au fost drone, într-adevăr”, a declarat Zelenski în fața unor jurnaliști. „Ne-am obișnuit cumva să trăim în aceste circumstanțe”, a spus președintele ucrainean, răspunzând unei întrebări cu privire la problemele de securitate.

Presa irlandeză a scris joia trecută că o navă militară a reperat până la cinci drone zburând în apropiere de traiectoria de zbor a avionului prezidențial.

Publicația The Journal, care a scris prima despre reperarea dronelor la aeroportul din Dublin, a precizat că acestea au ajuns la locul în care era așteptat avionul lui Zelenski exact în momentul când trebuia să aterizeze acesta.

Potrivit Irish Times, care citează surse fără a le divulga numele, avionul a sosit puțin mai devreme și nu a fost pus în pericol.

Volodimir Zelenski și soția lui, Olena Zelenska, au sosit lunea trecută, noaptea târziu, la Dublin. A doua zi, marți, președintele ucrainean s-a întâlnit cu președinta Catherine Connolly și cu premierul Micheal Martin, după care a avut un discurs în parlamentul de la Dublin, în care a spus că Irlanda „înțelege prețul libertății”.

Prezența unor drone în apropiere de Dublin în timpul vizitei recente a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski fac parte dintr-o „amenințare coordonată”, a afirmat luni ministrul justiției irlandez Jim O’Callaghan, potrivit Agerpres.

Adresându-se presei la Dublin, premierul irlandez Micheal Martin a atenționat la rândul său că a existat o „escaladare semnificativă a atacurilor hibride” împotriva statelor membre ale UE.