Ironii ale președintelui Finlandei pentru criticii americani ai UE: „Omit că europenii sunt mai fericiți. Eu sunt al naibii de fericit”

Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că europenii sunt mai fericiţi şi mai în siguranţă, conform multor indicatori internaţionali, a afirmat sâmbătă preşedintele finlandez Alexander Stubb, informează Politico, preluată de News.ro.

„Nu sunt de acord cu argumentul că îmi merge rău. De fapt, eu sunt al naibii de fericit”, a spus Stubb, zâmbind.

Finlandezii s-au clasat ca fiind cei mai fericiţi oameni din lume în ultimii opt ani, potrivit Raportului mondial privind fericirea, sponsorizat de ONU.

Cuvintele preşedintelui finalndez, considerat unul dintre liderii din UE cu care Donald Trump se înţelege bine şi cu care a jucat golf, par să fie o replică în notă mai relaxată la criticile transatlantice că Europa trebuie să se schimbe, întrucât riscă să „îşi piardă civilizaţia”, în special din cauza politicilor din domeniul imigraţiei.

O parte din criticile aduse Europei de politicieni din administrația Trump se regăsesc inclusiv în noua Strategie de Securitate Națională, publicată în noiembrie 2025.

Documentul evidențiază prăpastia ideologică care s-a creat între Washington și aliații săi tradiționali, descriind un continent european în care „declinul economic este eclipsat de perspectiva reală și mai dură a dispariției civilizației”.

„Problemele majore cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine”, afirmă administrația Trump în document.