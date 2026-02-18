Isărescu a spus când am putea adera la euro. „Văd că fiecare face comparația după cum îi place. A intrat Bulgaria în zona EU, ce rușine pentru România…!”

Vom trece la euro când vom reuși să aducem deficitul bugetar la 3% și vedeți că nu este o treabă ușoară, a spus miercuri Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, la conferința de presă cu ocazia prezentării Raportului pe inflație.

„Probabil că dacă programul actual, care înseamnă aducerea deficitului sub 3% în următorii 2-3 ani funcționează, probabil că în 5 ani putem discuta despre intrarea în zona EU”, a mai adăugat el.

Guvernatorul a dat ca exemplu cazul altor țări care nu au aderat la euro. „Dar de ce nu vă întrebați de ce nu a intrat Polonia? De ce nu a intrat Ungaria? De ce nu a intrat Cehia? Deci, rușine României că stăm în aceeași grupă cu… ?Exagerez ce v-am spus acum. Stăm în aceeași grupă cu Polonia, cu Ungaria, cu Cehia. Și Polonia, apropo, are datoria publică peste 60% în PIB”.

Ca să scadă datoria sub 60% în România, va trebui să treacă câțiva ani buni, apreciază Isărescu.

El a reamintit că până în 2018, în BNR funcționa Comitetul de Trecere la Euro. „Până în 2018, am avut ședințe ale unui comitet de trecere la euro. Făcusem de prin 2017 și programul pe unde să oprească mașinile de transport valori care să aducă numerarul în euro. Urmau să oprească la Oradea, la Cluj, la Sibiu șamd. Ultima ședință am făcut-o la Academia Română, cu premierul Viorica Dăncilă. Ne-am dus la Academia Română cu toate partidele politice în 2018 și am vorbit despre intrarea în zona euro. După care tema a dispărut…. Într-adevăr, a apărut pandemia, a apărut războiul”, a spus Isărescu. Nu am îndeplinit condițiile. Prin 2013-2014- 2015 îndeplineam criteriile de aderare. Chiar președintele Băsescu a stabilit o dată țintă. Dar apoi, s-a considerat politic că datoria publică e prea mică și că putem să ne folosim de acest avantaj . Și aproape toate partidele și guvernele care s-au perindat n-au mai ținut la această țintă fiscală”, spune Isărescu.

„Și nu a fost un singur partid”

Actualul guvernator a mai vorbit și în august 2025 despre aderarea României la euro.

„Și nu a fost un singur partid care… toți au mers pe linia asta, să apese mai mult sau mai puțin pe stimularea fiscală. În 2018 a fost ultima ședință pe această temă, dacă mi-aduc aminte la Academia Română. Pe urmă am renunțat și noi la toate comitetele pe care le aveam pentru a trece la euro. Și am avut vreo trei comitete, inclusiv unul tehnic, legat de partea legată de numerar- cum se aduce numerarul în euro în țară, cum se distribuie. …Eram foarte avansați. Acum, dacă corecția fiscală înseamnă 5 sau 7 ani, înseamnă că mai discutăm despre euro peste 5-7 ani”, a mai spus Isărescu.

Analiștii financiar-bancari din România se așteaptă ca țara noastră să adere la zona euro în 2035, adică peste 10 ani, potrivit rezultatelor unui sondaj al CFA România. Valorile anticipate s-au situat într-un interval cuprins între 5 ani și 20 de ani, iar în cadrul sondajului unul dintre analiști a fost de părere că România nu va adera niciodată la zona euro (opinie care nu a intrat în calculul mediei).