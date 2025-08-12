Explicațiile guvernatorului BNR privind eșecul trecerii României la euro. „Pot să vorbesc liber: A fost o decizie politică!”

„S-a renunțat la orizontul aderării la moneda euro în momentul în care s-a renunțat la o țintă fiscal-bugetară. Iar asta a fost o decizie politică. Am trăit aceste lucruri și pot să vorbesc liber”, a spus marți guvernatorul BNR Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului privind inflația.

„Nu am îndeplinit condițiile. Prin 2013-2014- 2015 îndeplineam criteriile de aderare. Chiar președintele Băsescu a stabilit o dată țintă. Dar apoi, s-a considerat politic că datoria publică e prea mică și că putem să ne folosim de acest avantaj . Și aproape toate partidele și guvernele care s-au perindat n-au mai ținut la această țintă fiscală”, spune Isărescu.

„Și nu a fost un singur partid”

Actualul guvernator, care a fost și premier în anul 2000, spune că nu e vorba de un singur partid care să ne fi îndepărtat de Eurozonă.

„Și nu a fost un singur partid care… toți au mers pe linia asta, să apese mai mult sau mai puțin pe stimularea fiscală. În 2018 a fost ultima ședință pe această temă, dacă mi-aduc aminte la Academia Română. Pe urmă am renunțat și noi la toate comitetele pe care le aveam pentru a trece la euro. Și am avut vreo trei comitete, inclusiv unul tehnic, legat de partea legată de numerar- cum se aduce numerarul în euro în țară, cum se distribuie. …Eram foarte avansți. Acum, dacă corecția fiscală înseamnă 5 sau 7 ani, înseamnă că mai discutăm despre euro peste 5-7 ani”, a mai spus Isărescu.

Analiștii financiar-bancari din România se așteaptă ca țara noastră să adere la zona euro în 2035, adică peste 11 ani, potrivit rezultatelor unui sondaj al CFA România. Valorile anticipate s-au situat într-un interval cuprins între 5 ani și 20 de ani, iar în cadrul sondajului unul dintre analiști a fost de părere că România nu va adera niciodată la zona euro (opinie care nu a intrat în calculul mediei).

Reamintim că România nu îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro, spune Comisia Europeană, în urma unei evaluări a progreselor făcute de țara noastră în direcția aderării la zona euro.

Comisia Europeană a publicat anul trecut raportul său de convergență, în care evaluează progresele realizate de Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, România și Suedia în direcția aderării la zona euro.

România și Bulgaria au aderat împreună la Uniunea Europeană, în 2007, au scăpat în același timp de Mecanismul de Cooperare și Verificare, în 2023, și sunt ambele membre depline a spațiului Schengen. Similitudinile par să se oprească aici întrucât, când vine vorba de zona euro, vecinii bulgari vor adera de la 1 ianuarie 2026 la Eurozonă.