Israel a mai atacat într-o altă țară, cu puțin timp înainte de a ataca Iranul

Coloane de fum s-au ridicat în sudul Libanului, în urma atacului israelian

Armata israeliană a bombardat în sudul Libanului infrastructura organizației teroriste Hezbollah.

Cu trei ore înainte de bombardarea cu rachete a unor clădiri din Teheran, Israelul a atacat baze din sudul Libanului, scrie siteul ziarului israelian Haaretz. Ținta a fost gruparea militară Hezbollah, aliată a Iranului.

Același site citează un oficial israelian care susține că atacurile au fost planificate cu săptămâni înainte.

În privința atacurilor contra Hezbollah, Israelul a reclamat că gruparea a încălcat armistițiul stabilit între Tel Aviv și grupare.

Hezbollah primește 700 de milioane dolari pe an de la Teheran

Hezbollah este o grupare teroristă transformată în partid politic și grup paramilitar libanez islamist șiit. Aripa paramilitară este Consiliul Jihadului, iar aripa politică este partidul Blocul Loialității Rezistenței din Parlamentul libanez.

Sprijinul acordat de Iran organizației Hezbollah a variat de-a lungul anilor, dar, începând cu 2018, oficialii americani estimează că Iranul transferă anual 700 de milioane de dolari către Hezbollah.

Cu trei zile înainte de începerea actualelor lovituri un oficial Hezbollah a spus conform AFP: „Nu vom interveni în cazul unor atacuri „limitate” ale SUA asupra Iranului”. Însă oficialul Hezbollah a adăugat că un atac asupra conducerii iraniene ar fi „linia roșie”.

