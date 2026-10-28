Israel – alegeri: Ultimele informații la finalul unei zile tensionate

Partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu rămâne principalul partid din Israel după alegerile parlamentare și după numărarea a 88,6% din voturi, însă configurația viitorului guvern este departe de a fi clară. Partidele minorității arabe pot înclina balanța între blocul pro-Netanyahu și cel al opoziției, condus de liderul partidului Yashar, Gadi Eisenkot.

Blocul guvernamental, de dreapta, ar obține, potrivit rezultatelor provizorii, 53 de mandate în viitorul Knesset, dintre care 26 ar fi cele obținute de Likud, partidul condus de premierul în funcție Benjamin Nentayahu.

Blocul de centru, al cărui candidat este Gadi Eisenkot, urmează să aibă 48 de mandate, dintre care 21 ale partidului Yashar. Niciuna dintre cele două coaliții nu atinge pragul de 61 de mandate, minimul necesar instalării unui nou guvern.

Partidele arabe au ajuns arbitrii scenei politice

Impasul survine în condițiile în care partidele arabe – Lista Comună și Ra’am – au obținut un succes istoric, obținând împreună 19 mandate, pe fondul unei mobilizări de amploare a arabilor din Israel, o minoritate care reprezintă aproximativ 20% din populația țării.

Youssef Jabareen, liderul Listei Comune, speră acum chiar ca partidele arabe să fie cooptate în viitoarea guvernare, el făcând un apel la crearea unui „parteneriat iudeo-arab autentic” pentru a-l îndepărta pe Netanyahu de la putere.

„Oricine dorește să propună o alternativă reală și autentică la guvernul lui Netanyahu, care are mâinile pătate de sânge, va trebui să se adreseze nouă și să deschidă calea către schimbare”, a declarat pentru presa israeliană Youssef Jabareen.

Acuzații de fraudă

În schimb, Likud, a anunțat că va depune sute de mărturii și de probe la poliție, Shin Bet (agenția de securitate internă a Israelului) și la Comisia Electorală Centrală care ar arăta fraude comise de către partidele arabe, informează The Jerusalem Post.

Likud susține că partidele reprezentând comunitatea arabă au recurs la fraudă electorală, mituire, intimidare și manipularea votului, motiv pentru care se impune o anchetă oficială.

„Alegerile din statul Israel au fost furate de partidele arabe care susțin terorismul și distrugerea statului evreiesc prin infracțiuni grave printre care mituire, amenințări, violență, fals și folosirea de softuri interzise pentru mobilizarea alegătorilor”, susține Likud.

În pofida reacției alarmate a partidului lui Netanyahu, deocamdată nu există declarații din partea blocului lui Eisenkot care să susțină coalizarea cu partidele arabe pentru înlăturarea actualului prim-ministru.

Chiar dacă liderul opoziției vrea să înlăture de la putere inclusiv aliații de extremă dreapta ai lui Netanyahu, adică partidele conduse de Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir, Eisenkot promite o abordare dură în materie de securitate, care s-a consolidat și mai mult după atacul Hamas din 2023.

El se opune creării unui stat palestinian și susține că aripa militară a Hamas trebuie distrusă sau desființată.

În condițiile în care niciun bloc nu are o majoritate, iar coalizarea opoziției cu partidele arabe este incertă, formarea unui nou guvern se anunță anevoioasă. Analiștii apreciază că numărarea voturilor „în plic dublu” nu va aduce schimbări notabile în distribuția mandatelor, chiar dacă numărul acestora este evaluat între 430.000 și 480.000 de voturi.

Este vorba de voturile israelienilor care au votat în afara secțiilor de votare la care sunt arondați, cum este cazul soldaților, pacienților din spitale, deținuților, diplomaților ș.a.

Aceste voturi sunt plasate în două plicuri. În cel exterior sunt datele de identificare a alegătorului pentru a preveni votul multiplu, iar în cel interior este buletinul de vot propriu-zis.

Care este procedura de formare a viitorului guvern

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat că nu va începe consultările cu liderii partidelor privind formarea unui guvern înainte de săptămâna viitoare, când se așteaptă să primească rezultatele oficiale complete ale votului, potrivit New York Times.

În calitate de șef al statului, Herzog îl va alege pe cel care, în opinia sa, are cele mai mari șanse de a forma o majoritate în Parlament. Dacă prima încercare eșuează, el poate apela la cel mult alți doi candidați. Dacă și aceștia eșuează, se vor organiza noi alegeri.

„Trebuie să facem tot ce ne stă în putință, cu siguranță după ce s-a întâmplat ieri, pentru a evita o nouă rundă de alegeri”, a declarat Herzog.

În actualul context, atât Benjamin Netanyahu, cât și Gadi Eisenkot speră să poate forma guvernul, iar atmosfera politică rămâne tensionată. Eisenkot a avertizat că, în aşteptarea formării unui guvern, Netanyahu nu este însărcinat decât cu „gestionarea afacerilor curente”.

El le-a cerut „responsabililor cu securitatea şi agenţilor statului să rămână fermi în faţa oricărei tentative de a utiliza securitatea Israelului în scopuri politice.”

Mesajul a provocat o reacție dură din partea ministrului Apărării, Israel Katz care a denunţat pe X declarația lui Eisenkot ca „un apel lansat către înalţi responsabili militari de a nu respecta directivele prim-ministrului”, nici pe cele ale sale şi ale autorităţilor abilitate în domeniul securităţii, el considerând că este vorba pur şi simplu despre „o declaraţie antidemocratică ruptă de realitate”.