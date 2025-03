Israelul a arestat un regizor premiat cu Oscar luna aceasta: „A fost legat la ochi și încătușat”

Regizorul de documentare premiat cu Oscar Hamdan Ballal a fost arestat luni seară, după ce a fost rănit în timpul unui raid al coloniștilor israelieni asupra satului său din Cisiordania ocupată, a confirmat pentru Reuters un oficial local prezent la fața locului.

Jihad Nawajaa, șeful consiliului local din Susiya, a relatat că Ballal participa la o adunare pentru Iftar, masa de încheiere a postului zilnic din Ramadan, când un grup de coloniști a atacat adunarea din satul aflat în apropierea orașului Hebron.

„Zeci de coloniști au atacat adunarea de la Iftar”, a declarat Nawajaa pentru Reuters prin telefon. „Tinerii au ieșit să îi împiedice, iar de partea noastră au fost în jur de opt răniți”, a continuat acesta. El a adăugat că poliția israeliană a arestat trei bărbați, inclusiv pe Ballal, care fusese rănit în confruntare.

„Nu este prima dată când coloniștii ne atacă adunările, dar în ultima perioadă atacurile s-au intensificat”, a spus oficialul palestinian.

Lamia Ballal, soția regizorului, a declarat că un grup de coloniști s-a adunat în jurul casei familiei, iar soțul ei a ieșit afară pentru a-i împiedica să pătrundă înăuntru.

„Coloniștii l-au atacat și au început să-l bată, iar apoi l-au arestat. Nu știm nimic despre el”, a spus ea pentru Reuters.

Hamdan Ballal este unul dintre cei doi regizori ai filmului documentar No Other Land, despre strămutarea unei comunități palestiniene de către Israel în Cisiordania ocupată. No Other Land a fost premiat cu Oscarul pentru cel mai bun documentar la gala ce a avut loc la începutul lunii martie.

Agenția Reuters amintește că incidentul de luni este cel mai recent dintr-o serie de cazuri în care coloniștii israelieni violenți sunt acuzați de raiduri asupra satelor și taberelor palestiniene sau beduine din Cisiordania, uneori pentru a fura animale. Palestinienii și activiștii care monitorizează astfel de atacuri spun că, de obicei, poliția și armata israeliană stau deoparte fără să intervină.

„Legat la ochi și încătușat”

Anna Lippman, o americană-canadiancă dintr-un grup numit Centrul pentru Nonviolență Evreiască, a declarat că grupul ei a fost atacat de coloniști după ce a ajuns în sat la aproximativ 15 minute după începerea atacului.

„La scurt timp după ce am fost atacați, Hamdan a fost legat la ochi și încătușat”, a spus ea, adăugând că alți activiști l-au văzut fiind condus către un vehicul militar și transportat de forțele israeliene.

Ea a spus că familia a arătat pete de sânge pe jos în locul unde susține că Ballal fusese lovit.

Armata israeliană a declarat că poliția și soldații au intervenit după ce palestinienii au aruncat cu pietre în vehiculele unor cetățeni israelieni și, ulterior, în forțele de securitate israeliene.

„Ca răspuns, forțele au reținut trei palestinieni suspectați că au aruncat cu pietre în ei, precum și un civil israelian implicat în confruntarea violentă”, a precizat aceasta într-un comunicat.

Un coleg al regizorului spune că acesta a fost țintit în mod specific

Armata israeliană a negat informațiile potrivit cărora cel puțin unul dintre palestinieni ar fi fost arestat într-o ambulanță.

Poliția israeliană nu a răspuns imediat la solicitarea de a oferi marți detalii despre starea fizică și statutul lui Ballal.

Basel Adra, un alt regizor al documentarului No Other Land, a declarat că el crede că atacul coloniștilor, alături de intervenția armatei la casa familiei, a fost o răzbunare pentru modul în care filmul lor a prezentat zona Masafer Yatta, aflată în apropierea locului unde s-a produs incidentul de luni.

„Pentru că el își poartă camera și documentează ce se întâmplă, cred că a fost vizat și a fost pedepsit în acest mod, noaptea”, a spus Adra.

Țările europene și administrația anterioară a președintelui Joe Biden au impus sancțiuni împotriva coloniștilor israelieni violenți, dar sub președinția lui Donald Trump, Casa Albă le-a abrogat.